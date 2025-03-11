Microsoft прекращает поддержку приложения Remote Desktop для Windows: что стоит знать пользователям

Microsoft объявила, что 27 мая прекратит поддержку приложения Remote Desktop для Windows. Пользователям придется перейти на новое приложение Windows, которое поддерживает облачные ПК и виртуальные рабочие столы. Об этом сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

Новое приложение Windows, запущенное в сентябре, включает поддержку нескольких мониторов, динамическое разрешение дисплея и простой доступ к облачным ПК и виртуальным рабочим столам. Microsoft заявляет, что "подключение к Windows 365, Azure Virtual Desktop и Microsoft Dev Box через приложение Remote Desktop из Microsoft Store будет заблокировано после 27 мая 2025 года".

Тем не менее, не стоит путать приложение Remote Desktop с приложением Microsoft Remote Desktop Connection, так как эта программа останется в Windows 11 после 27 мая, и Microsoft заявляет, что ее по-прежнему можно будет использовать для подключения к машинам, пока протокол Remote Desktop Protocol (RDP) не будет поддерживаться в приложении Windows.

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Упоминание о поддержке RDP может означать, что Microsoft в конечном итоге будет поддерживать личные учетные записи в своем приложении Windows. В настоящее время приложение Windows можно использовать только при наличии рабочей или учебной учетной записи Microsoft, несмотря на то, что Microsoft планирует полное перенесение Windows в облако для "обеспечения улучшенных услуг на базе ИИ и полного роуминга цифрового опыта людей".

Напомним

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года Microsoft завершит поддержку Skype, что является окончательным шагом в направлении перехода на Teams.