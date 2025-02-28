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"Кінець епохи": Microsoft припиняє підтримку платформи Skype у травні 2025 року

Київ • УНН

 • 26267 перегляди

Microsoft припинить підтримку Skype у травні 2025 року, замінивши його на Teams. Компанія вже почала попереджати користувачів Windows про майбутнє закриття платформи та пропонує перейти на Teams.

"Кінець епохи": Microsoft припиняє підтримку платформи Skype у травні 2025 року

У травні 2025 року Microsoft завершить підтримку Skype, що є остаточним кроком у напрямку переходу на Teams.  

Про це повідомляє технологічний портал XDA Developers, пише УНН.

Деталі

Як повідомляв XDA Developers, в останній попередній версії Skype для Windows з’явилося повідомлення, яке попереджає користувачів, що:

Починаючи з травня Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвонити і спілкуватися в Teams

Далі йде примітка про те, що певна кількість "ваших друзів вже перейшли на Teams безкоштовно", ймовірно, на основі ваших контактів. Skype був вперше запущений в 2003 році, а в 2011 році його придбала компанія Microsoft.

Через кілька років компанія припинила підтримку деяких своїх внутрішніх комунікаційних продуктів, таких як Windows Live Messenger, а потім в 2015 році компанія спробувала інтегрувати Skype в Windows 10.

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Інтеграція з Windows 10 тривала близько дев'яти місяців. Компанія додала окремі додатки для відеодзвінків, обміну повідомленнями та телефонних дзвінків і видалила їх у наступному ж оновленні.

Коли це оновлення вийшло в 2016 році, воно представило додаток UWP, продовжуючи відходити від Win32, тільки щоб вбити UWP і повернутися до Win32.

Крок до заміни Skype на Teams стався у 2017 році, коли Microsoft запустила Teams як платформу для спільної роботи, орієнтуючись на конкуренцію з іншими сервісами, такими як Slack.

Незважаючи на його популярність в перші роки, Skype не зміг зайняти домінуючу позицію на ринку комунікаційних сервісів через конкуренцію з FaceTime від Apple та численні невдачі Microsoft на мобільному ринку. І з запуском Windows 11, Microsoft інтегрувала Teams, надаючи безкоштовну персональну версію цього сервісу.

Сама компанія Microsoft наразі не робила жодних заяв що закриття платформи Skype.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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