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«Конец эпохи": Microsoft прекращает поддержку платформы Skype в мае 2025 года

Киев • УНН

 • 26262 просмотра

Microsoft прекратит поддержку Skype в мае 2025 года, заменив его на Teams. Компания уже начала предупреждать пользователей Windows о предстоящем закрытии платформы и предлагает перейти на Teams.

«Конец эпохи": Microsoft прекращает поддержку платформы Skype в мае 2025 года

В мае 2025 года Microsoft завершит поддержку Skype, что является окончательным шагом в направлении перехода на Teams.  

Об этом сообщает технологический портал XDA Developers, пишет УНН.

Детали

Как сообщал XDA Developers, в последней предварительной версии Skype для Windows появилось сообщение, предупреждающее пользователей, что:

Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams

Далее следует примечание о том, что определенное количество «ваших друзей уже перешли на Teams бесплатно», вероятно, на основе ваших контактов. Skype был впервые запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела компания Microsoft.

Через несколько лет компания прекратила поддержку некоторых своих внутренних коммуникационных продуктов, таких как Windows Live Messenger, а затем в 2015 году компания попыталась интегрировать Skype в Windows 10.

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Интеграция с Windows 10 длилась около девяти месяцев. Компания добавила отдельные приложения для видеозвонков, обмена сообщениями и телефонных звонков и удалила их в следующем же обновлении.

Когда это обновление вышло в 2016 году, оно представило приложение UWP, продолжая отходить от Win32, только чтобы убить UWP и вернуться к Win32.

Шаг к замене Skype на Teams произошел в 2017 году, когда Microsoft запустила Teams как платформу для совместной работы, ориентируясь на конкуренцию с другими сервисами, такими как Slack.

Несмотря на его популярность в первые годы, Skype не смог занять доминирующую позицию на рынке коммуникационных сервисов из-за конкуренции с FaceTime от Apple и многочисленных неудач Microsoft на мобильном рынке. И с запуском Windows 11, Microsoft интегрировала Teams, предоставляя бесплатную персональную версию этого сервиса.

Сама компания Microsoft пока не делала никаких заявлений о закрытии платформы Skype.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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