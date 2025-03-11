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Microsoft припиняє підтримку додатка Remote Desktop для Windows: що варто знати користувачам

Київ • УНН

 • 36818 перегляди

Microsoft оголосила про припинення підтримки додатка Remote Desktop для Windows з 27 травня 2025 року. Користувачам запропонують перейти на новий додаток Windows з розширеними можливостями для хмарних ПК.

Microsoft припиняє підтримку додатка Remote Desktop для Windows: що варто знати користувачам

Microsoft оголосила, що 27 травня припинить підтримку додатка Remote Desktop для Windows. Користувачам доведеться перейти на новий додаток Windows, що підтримує хмарні ПК та віртуальні робочі столи. Про це повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі 

Новий додаток Windows, запущений у вересні, включає підтримку декількох моніторів, динамічну роздільну здатність дисплея і простий доступ до хмарних ПК і віртуальних робочих столів. Microsoft заявляє, що "підключення до Windows 365, Azure Virtual Desktop і Microsoft Dev Box через додаток Remote Desktop з Microsoft Store будуть заблоковані після 27 травня 2025 року".

Втім, не варто плутати додаток Remote Desktop з додатком Microsoft Remote Desktop Connection, адже ця програма залишиться в Windows 11 після 27 травня, і Microsoft заявляє, що її як і раніше можна буде використовувати для підключення до машин, поки протокол Remote Desktop Protocol (RDP) не буде підтримуватися в додатку Windows.

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Згадка про підтримку RDP може означати, що Microsoft в кінцевому підсумку буде підтримувати особисті облікові записи в своєму додатку Windows. Наразі додаток Windows можна використовувати тільки при наявності робочого або навчального облікового запису Microsoft, незважаючи на те, що Microsoft планує щодо повного перенесення Windows в хмару для "забезпечення поліпшених служб на базі ШІ і повного роумінгу цифрового досвіду людей".

Нагадаємо 

Раніше повідомлялося, що у травні 2025 року Microsoft завершить підтримку Skype, що є остаточним кроком у напрямку переходу на Teams.  

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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