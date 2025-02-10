Макрон анонсировал 109 млрд евро инвестиций в развитие искусственного интеллекта

Во время открывающегося в понедельник Парижского саммита по искусственному интеллекту Франция объявит о частных инвестициях в свой сектор искусственного интеллекта объемом 109 миллиардов евро, объявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Эта сумма включает 20 млрд евро, которые канадская инвестиционная компания Brookfield собирается вложить во французские проекты искусственного интеллекта, а также финансовые вложения Объединенных Арабских Эмиратов, которые, как ожидается, в ближайшие годы составят до 50 млрд евро, о чем Макрон рассказал в воскресенье интервью вещательной компании TF1.

Елисейский дворец сообщил, что инвестиции ОАЭ будут включать финансирование центра обработки данных. По данным газеты La Tribune de Dimanche, большинство инвестиций Brookfield тоже пойдет на строительство центра обработки данных.

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По мнению аналитиков, Европа пока отстает в гонке «искусственных мозгов» не только от США, но и от Китая, который недавно удивил мир и поразил фондовые рынки подозрительно дешевым, если верить китайским цифрам, чат-ботом DeepSeek, по многим параметрам не уступающим, а кое-где и превосходящим западные.

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В конце января президент США Дональд Трамп объявил, что компании OpenAI, SoftBank Group и Oracle инвестируют 500 млрд долларов в проект Stargate - инфраструктуру искусственного интеллекта - в течение следующих четырех лет, чтобы помочь Соединенным Штатам опередить Китай и других соперников.

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По словам Макрона, 109 млрд евро для Европы - сумма, вполне сопоставимая с полутриллионными инвестициями в Stargate, тем более, что на первом этапе в американский проект будет вложено лишь 100 млрд долларов.

Накануне саммита Макрон в качестве рекламы опубликовал в соцсетях дипфейки с собой в главной роли, сгенерированные искусственным интеллектом. В одном он танцует под хит 1980-х годов «Voyage Voyage» французской певицы Desireless, в другом снимается в шпионской комедии с Жаном Дюжарденом, в третьем - читает рэп и танцует в стиле французского исполнителя Nekfeu.

В какой-то момент в кадре появляется настоящий Макрон в костюме и галстуке и говорит: «Отлично сделано». «Если говорить серьезнее, то с помощью искусственного интеллекта мы можем сделать несколько очень важных вещей: изменить здравоохранение, энергетику, жизнь нашего общества, - продолжил он. - Франция и Европа должны быть в центре этой революции, чтобы использовать все возможности, а также продвигать наши принципы».

В конце клипа искусственный Макрон появляется в виде американского телевизионного героя боевиков Макгайвера, известного своей внешностью и изобретательностью. «Ну точно это я», - комментирует настоящий Макрон.

Пост Макрона в инстаграме набрал более 73 тысяч лайков, некоторые пользователи выразили восхищение «крутой» и непринужденной манерой поведения президента.