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Макрон анонсував 109 млрд євро інвестицій у розвиток ШІ

Макрон анонсував 109 млрд євро інвестицій у розвиток ШІ

Київ • УНН

 • 29974 перегляди

Макрон анонсував масштабні приватні інвестиції у сектор ШІ від Brookfield та ОАЕ. Президент продемонстрував можливості технології, опублікувавши дипфейки за своєю участю в соцмережах.

Під час Паризького саміту з штучного інтелекту, що відкривається в понеділок, Франція оголосить про приватні інвестиції в свій сектор штучного інтелекту обсягом 109 мільярдів євро, оголосив президент Франції Еммануель Макрон, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Ця сума включає 20 млрд євро, які канадська інвестиційна компанія Brookfield збирається вкласти у французькі проекти штучного інтелекту, а також фінансові вкладення Об'єднаних Арабських Еміратів, які, як очікується, найближчими роками становитимуть до 50 млрд євро, про що Макрон розповів у неділю інтерв'ю мовній компанії TF1.

Єлисейський палац повідомив, що інвестиції ОАЕ включатимуть фінансування центру обробки даних. За даними газети La Tribune de Dimanche, більшість інвестицій Brookfield теж піде на будівництво центру обробки даних.

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На думку аналітиків, Європа поки що відстає в гонці "штучних мізків" не тільки від США, а й від Китаю, який нещодавно здивував світ і вразив фондові ринки підозріло дешевим, якщо вірити китайським цифрам, чат-ботом DeepSeek, що за багатьма параметрами не поступається, а подекуди й перевершує західні.

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Наприкінці січня президент США Дональд Трамп оголосив, що компанії OpenAI, SoftBank Group та Oracle інвестують 500 млрд доларів у проект Stargate – інфраструктуру штучного інтелекту – протягом наступних чотирьох років, щоб допомогти Сполученим Штатам випередити Китай та інших суперників.

Трамп анонсував проєкт Stargate на $500 млрд для розвитку ШІ в США22.01.25, 04:41 • 112111 переглядiв

За словами Макрона, 109 млрд євро для Європи - сума, що цілком можна порівняти з напівтрильйонними інвестиціями в Stargate, тим більше, що на першому етапі в американський проект буде вкладено лише 100 млрд доларів.

Напередодні саміту Макрон як реклама опублікував у соцмережах дипфейки із собою у головній ролі, згенеровані штучним інтелектом. В одному він танцює під хіт 1980-х років "Voyage Voyage" французької співачки Desireless, в іншому знімається в шпигунській комедії з Жаном Дюжарденом, у третьому - читає реп і танцює в стилі французького виконавця Nekfeu.

У якийсь момент у кадрі з'являється справжній Макрон у костюмі та краватці та каже: "Відмінно зроблено". "Якщо говорити серйозніше, то за допомогою штучного інтелекту ми можемо зробити кілька дуже важливих речей: змінити охорону здоров'я, енергетику, життя нашого суспільства, - продовжив він. - Франція та Європа мають бути у центрі цієї революції, щоб використати всі можливості, а також просувати наші принципи".

Наприкінці кліпу штучний Макрон з'являється у вигляді американського телевізійного героя бойовиків Макгайвера, відомого своєю зовнішністю та винахідливістю. "Ну точно це я", - коментує справжній Макрон.

Пост Макрона в інстаграмі набрав понад 73 тисячі лайків, деякі користувачі висловили захоплення "крутою" і невимушеною манерою поведінки президента. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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