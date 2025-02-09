Meta объявила точную дату массовых увольнений
Киев • УНН
Meta разослала сотрудникам служебную записку о предстоящих увольнениях 10 февраля. Сокращение коснется 5% штата - около 3000 работников получат уведомление по электронной почте.
Компания Meta разослала сотрудникам внутреннюю служебную записку, в которой сообщила, что увольнения начнутся в понедельник, 10 февраля. Об этом информирует издание Еntrepreneur, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в пятницу, 07 февраля компания Meta разослала сотрудникам внутреннюю служебную записку с информацией об алгоритме увольнения, которое коснется 5% из 72 000 сотрудников, или около 3 000 человек.
В служебной записке, полученной Business Insider и опубликованной на внутреннем форуме Meta Workplace вице-президентом по кадрам Джанель Гейл, говорится, что сотрудники, которых будут увольнять на основе производительности, будут уведомлены в понедельник утром по электронной почте
По информации издания, в течение часа после получения электронного письма уволенные работники будут исключены из систем компании. В электронном письме будет также содержится информация об их выходном пособии.
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