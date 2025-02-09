Meta оголосила точну дату масових звільнень

Компанія Meta розіслала співробітникам внутрішню службову записку, в якій повідомила, що звільнення розпочнуться у понеділок, 10 лютого. Про це інформує видання Еntrepreneur, передає УНН.

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Зазначається, що в п'ятницю, 07 лютого компанія Meta розіслала співробітникам внутрішню службову записку з інформацією про алгоритм звільнення, яке торкнеться 5% із 72 000 співробітників, або близько 3 000 осіб.

У службовій записці, отриманій Business Insider і опублікованій на внутрішньому форумі Meta Workplace віце-президентом з кадрів Джанель Гейл, йдеться, що співробітники, яких звільнятимуть на основі продуктивності, будуть повідомлені в понеділок вранці електронною поштою - йдеться у дописі.

За інформацією видання, протягом години після отримання електронного листа звільнені працівники будуть виключені із систем компанії. В електронному листі буде також міститься інформація про їх вихідну допомогу.

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