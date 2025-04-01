Forbes объявил рейтинг самых богатых людей мира в 2025 году: Илон Маск возглавил список, обогнав Марка Цукерберга
Киев • УНН
Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2025 год. Илон Маск возглавил список с $342 млрд, опередив Цукерберга и Безоса, став самым богатым человеком в мире.
В этом году в список самых богатых людей мира по рейтингу Forbes вошли 3028 предпринимателей, инвесторов и наследников.
Первую строчку в рейтинге миллиардеров занял соучредитель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в 342 миллиарда долларов. Второе и третье место поделили основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель Amazon Джефф Безос.
Об этом сообщает Forbes пишет УНН.
Журнал сообщил, что для составления рейтинга использовал цены акций и обменные курсы по состоянию на 7 марта 2025 года.
Так в список вошли:
1. Илон Маск, соучредитель семи компаний, включая производителя электромобилей Tesla, производителя ракет SpaceX и стартап по искусственному интеллекту xAI с собственным капиталом 342 миллиарда долларов.
2. Марк Цукерберг, основатель сети Facebook с состоянием в 216 миллиардов долларов.
3. Джефф Безос, основатель гиганта электронной коммерции Amazon с капиталом в 215 миллиардов долларов.
4. Ларри Эллисон, председатель правления, главный технический директор и соучредитель программного гиганта Oracle, который имеет состояние в 192 миллиарда долларов
5. Бернар Арно, который управляет империей LVMH, состоящей из 75 модных и косметических брендов, включая Louis Vuitton и Sephora, имеет капитал 178 миллиардов долларов.
6. Уоррен Баффет, известный как "Оракул из Омахи", является одним из самых успешных инвесторов всех времен имеет на счету 154 миллиарда долларов.
7. Ларри Пейдж, член правления и контрольный акционер Alphabet, материнской компании Google владеет 144 миллиардами долларов.
8. Сергей Брин член правления и контрольный акционер Alphabet, материнской компании Google владеет 138 миллиардами долларов
9. Амансио Ортега, один из самых богатых продавцов одежды в мире, собственный капитал которого равен 124 миллиардам долларов.
10. Стив Балмер, бывший генеральный директор Microsoft имеет капитал в 118 миллиардов долларов. Закрывает список Джуд Рейес, руководитель американской компании по продаже продуктов питания и напитков "Reyes Holdings". Он занимает 199 место в рейтинге иильярдеров с капиталом в 40 миллиардов долларов.
Напомним
В 2025 году Forbes насчитал шестерых украинских бизнесменов-миллиардеров. Самым богатым стал Ринат Ахметов с состоянием в 7,9 млрд долларов, Петр Порошенко вернулся в список.
Миллиардеры, которые были присутствовали на инаугурации Трампа, с того дня обеднели на 210 миллиардов долларов11.03.25, 03:46 • 27540 просмотров