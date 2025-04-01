У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена
Київ • УНН
У 2025 році Forbes нарахував шістьох українських бізнесменів-мільярдерів. Найбагатшим став Рінат Ахметов зі статками у 7,9 млрд доларів, Петро Порошенко повернувся до списку.
Цьогоріч у списку Forbes шість українських бізнесменів, які мають статки від 1 млрд доларів. З рейтингу вибув Геннадій Боголюбов, співвласник "Приват", який минулого року посідав 2692 місце. Проте до списку найбагатших людей світу повернувся Петро Порошенко, посівши 1947 місце, та Андрій Веревський, який зайняв 2356 сходинку, передає УНН.
Деталі
Найбагатшим українцем у 2025 році став Рінат Ахметов, власник ДТЕК та співвласник "Метінвест". Зі статками у 7,9 млрд доларів він посів 390 місце у світі.
Далі у списку розташувалися:
- Віктор Пінчук, якому належить група компаній "Інтерпайп" - 3,2 млрд доларів;
- Петро Порошенко, власник компанії "Roshen"- 1,7 млрд доларів;
- Андрій Веревський, засновник агрохолдингу та головний акціонер компанії Kernel, - 1,4 млрд;
- Влад Яценко, співзасновник необанку Revolut, який у 2021 році став найдорожчим стартапом Великобританії - 1,2 млрд;
- Вадим Новинський, власник Smart Holding Group - 1,2 млрд;
- Костянтин Жеваго, виконавчий директор Ferrexpo, колишній власник банка "Фінанси та Кредит» - 1,1 млрд.
Відзначимо, що цьогоріч до списку найбагатших людей світу за рейтингом Forbes увійшли 3028 підприємців, інвесторів та спадкоємців. Першу сходинку у рейтингу мільярдерів посів співзасновник Tesla та SpaceX Ілон Маск зі статками у 342 мільярди доларів. Друге та третє місце поділили засновник Facebook Марк Цукерберг та засновник Amazon Джефф Безос.
У топ-5 найбагатших людей також потрапили Ларрі Еллісон, голова правління, головний технічний директор і співзасновник програмного гіганта Oracle, а також Бернар Арно, який керує імперією LVMH, що складається з 75 модних і косметичних брендів, включаючи Louis Vuitton і Sephora.
Довідка
Список Forbes – це фіксування статків з використанням цін на акції та обмінних курсів станом на 7 березня 2025 року та враховують окремих осіб, а не статки родини з кількох поколінь.
Деякі люди стають багатшими чи біднішими через декілька днів, після публікації, - зазначає видання.
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