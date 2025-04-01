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В рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes попали шесть украинцев: имена

Киев • УНН

 • 49835 просмотра

В 2025 году Forbes насчитал шесть украинских бизнесменов-миллиардеров. Самым богатым стал Ринат Ахметов с состоянием в 7,9 млрд долларов, Петр Порошенко вернулся в список.

В рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes попали шесть украинцев: имена

В этом году в списке Forbes шесть украинских бизнесменов, имеющих состояние от 1 млрд долларов. Из рейтинга выбыл Геннадий Боголюбов, совладелец "Приват", который в прошлом году занимал 2692 место. Однако в список самых богатых людей мира вернулся Петр Порошенко, заняв 1947 место, и Андрей Веревский, занявший 2356 ступеньку, передает УНН.

Детали

Самым богатым украинцем в 2025 году стал Ринат Ахметов, владелец ДТЭК и совладелец "Метинвест". С состоянием в 7,9 млрд долларов он занял 390 место в мире.

Далее в списке расположились:

  • Виктор Пинчук, которому принадлежит группа компаний "Интерпайп" - 3,2 млрд долларов;
    • Петр Порошенко, владелец компании "Roshen"- 1,7 млрд долларов;
      • Андрей Веревский, основатель агрохолдинга и главный акционер компании Kernel, - 1,4 млрд;
        • Влад Яценко, соучредитель необанка Revolut, который в 2021 году стал самым дорогим стартапом Великобритании - 1,2 млрд;
          • Вадим Новинский, владелец Smart Holding Group - 1,2 млрд;
            • Константин Жеваго, исполнительный директор Ferrexpo, бывший владелец банка "Финансы и Кредит" - 1,1 млрд.

              Отметим, что в этом году в список самых богатых людей мира по рейтингу Forbes вошли 3028 предпринимателей, инвесторов и наследников. Первую строчку в рейтинге миллиардеров занял соучредитель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в 342 миллиарда долларов. Второе и третье место поделили основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель Amazon Джефф Безос.

              В топ-5 самых богатых людей также попали Ларри Эллисон, председатель правления, главный технический директор и соучредитель программного гиганта Oracle, а также Бернар Арно, управляющий империей LVMH, состоящей из 75 модных и косметических брендов, включая Louis Vuitton и Sephora.

              Справка

              Список Forbes – это фиксирование состояния с использованием цен на акции и обменных курсов по состоянию на 7 марта 2025 года и учитывают отдельных лиц, а не состояние семьи из нескольких поколений.

              Некоторые люди становятся богаче или беднее через несколько дней после публикации, - отмечает издание.

              Михаил Поплавский - в топ-4 инфлюенсеров Украины по версии Forbes08.02.25, 09:46 • 31584 просмотра

              Алена Уткина

              Алена Уткина

              Экономика
              Константин Жеваго
              Андрій Веревський
              Виктор Пинчук
              Ринат Ахметов
              Петр Порошенко
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