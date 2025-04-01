В рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes попали шесть украинцев: имена

В этом году в списке Forbes шесть украинских бизнесменов, имеющих состояние от 1 млрд долларов. Из рейтинга выбыл Геннадий Боголюбов, совладелец "Приват", который в прошлом году занимал 2692 место. Однако в список самых богатых людей мира вернулся Петр Порошенко, заняв 1947 место, и Андрей Веревский, занявший 2356 ступеньку, передает УНН.

Детали

Самым богатым украинцем в 2025 году стал Ринат Ахметов, владелец ДТЭК и совладелец "Метинвест". С состоянием в 7,9 млрд долларов он занял 390 место в мире.

Далее в списке расположились:

Виктор Пинчук, которому принадлежит группа компаний "Интерпайп" - 3,2 млрд долларов;

Петр Порошенко, владелец компании "Roshen"- 1,7 млрд долларов;

Андрей Веревский, основатель агрохолдинга и главный акционер компании Kernel, - 1,4 млрд;

Влад Яценко, соучредитель необанка Revolut, который в 2021 году стал самым дорогим стартапом Великобритании - 1,2 млрд;

Вадим Новинский, владелец Smart Holding Group - 1,2 млрд;

Константин Жеваго, исполнительный директор Ferrexpo, бывший владелец банка "Финансы и Кредит" - 1,1 млрд.

Отметим, что в этом году в список самых богатых людей мира по рейтингу Forbes вошли 3028 предпринимателей, инвесторов и наследников. Первую строчку в рейтинге миллиардеров занял соучредитель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в 342 миллиарда долларов. Второе и третье место поделили основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель Amazon Джефф Безос.

В топ-5 самых богатых людей также попали Ларри Эллисон, председатель правления, главный технический директор и соучредитель программного гиганта Oracle, а также Бернар Арно, управляющий империей LVMH, состоящей из 75 модных и косметических брендов, включая Louis Vuitton и Sephora.

Справка

Список Forbes – это фиксирование состояния с использованием цен на акции и обменных курсов по состоянию на 7 марта 2025 года и учитывают отдельных лиц, а не состояние семьи из нескольких поколений.

Некоторые люди становятся богаче или беднее через несколько дней после публикации, - отмечает издание.

Михаил Поплавский - в топ-4 инфлюенсеров Украины по версии Forbes