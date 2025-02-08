Михаил Поплавский - в топ-4 инфлюенсеров Украины по версии Forbes
Киев • УНН
Михаил Поплавский - в топ-4 инфлюенсеров Украины по версии Forbes.
В свежем журнале Forbes опубликован топ-20 инфлюенсеров Украины, 4-е место среди самых влиятельных блогеров Украины занял Михаил Поплавский с совокупной аудиторией в ТikТok, Instagram и YouTube в 10 млн подписчиков.
У него 8,2 миллиона подписчиков Instagram, ТikТok - 1 454 768 млн и YouTube - 286 тысяч пользователей. Доля украинцев среди активной аудитории - 82%, в возрасте от 5 до 20 лет, которые постоянно взаимодействуют с его аккаунтом.
Михаил Поплавский поделился новостью со своими подписчиками, поблагодарив их, что разделяют его видение популяризации украинства, и обратился к молодежи с призывом "с гордостью представлять Украину в социальных сетях".
"Социальные сети - основа коммуникации с миром. В социальных сетях вы должны быть, как рыба в воде, ведь это ваша коммуникация и реализация творческих здоровых амбиций.
Моя миссия, как украинского блогера, украинизировать социальные сети и популяризировать все украинское. Потому что мы - сила, мы - нация и мы - народ! Рад, что миллионам откликается мое видение! Украинцы - мировой бренд! Дальше - больше! Держим вместе украинскую волну!" - написал Поплавский.
В видео Михаил Поплавский отметил:
"Я уже в социальных сетях 15 лет. Сегодня идет битва умов, идет информационно-интеллектуальная революция за умы молодежи. И вы должны держать этот удар и представлять Украину с гордостью. Что мы - украинцы, мы - нация, мы - народ! Социальные сети - это перспектива. Вы можете реализоваться по максимуму уже. Ищите себя в социальных сетях. Ищите что-то уникальное. Каждый из вас - уникальный человек, но эту уникальность нужно реализовать!"
Подписчики поздравлениями и одобрительными отзывами отреагировали на пост лидера украинских Insta-блогеров.