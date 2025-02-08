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Михайло Поплавський - у топ-4 інфлюенсерів України за версією Forbes.

У свіжому журналі Forbes опубліковано топ-20 інфлюенсерів України, 4-те місце cеред найвпливовіших блогерів України посів Михайло Поплавський з сукупною аудиторією у ТikТok, Instagram таYouTube у 10 млн підписників.

У нього 8,2 мільйона підписників Instagram, ТikТok - 1 454 768 млн та YouTube - 286 тисяч користувачів. Частка українців серед активної аудиторії - 82%, віком від 5 до 20 років, які постійно взаємодіють з його аккаунтом.

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Михайло Поплавський поділився новиною зі своїми підписниками, подякувавши їм, що розділяють його бачення популяризації українськості, та звернувся до молоді із закликом "з гордістю представляти Україну в соціальних мережах".

"Соціальні мережі - основа комунікації зі світом. У соціальних мережах ви повинні бути, як риба у воді, адже це ваша комунікація і реалізація творчих здорових амбіцій.

Моя місія, як українського блогера, українізувати соціальні мережі і популяризувати все українське. Тому що ми є сила, ми є нація і ми є народ! Радий, що мільйонам відгукується моє бачення! Українці - світовий бренд!Далі - більше! Тримаймо разом українську хвилю!" - написав Поплавський.

У відео Михайло Поплавський зазначив:

"Я вже в соціальних мережах 15 років. Сьогодні йде битва мозгів, йде інформаційно-інтелектуальна революція за мозги молоді. І ви повинні тримати цей удар і представляти Україну з гордістю. Що ми є українці, ми є нація, ми є народ! Соціальні мережі - це перспектива. Ви можете реалізуватися по максимуму вже. Шукайте себе в соціальних мережах. Шукайте щось унікальне. Кожен з вас - унікальна людина, але цю унікальність потрібно реалізувати!"

Фоловери привітаннями та схвальними відгуками відреагували на пост лідера українських Insta-блогерів.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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