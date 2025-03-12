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Всемирный день борьбы с кибер-цензурой, День посадки цветов: что еще отмечают 12 марта

Киев • УНН

 • 22495 просмотра

12 марта отмечают Всемирный день борьбы с киберцензурой, Новый год по календарю ацтеков, Всемирная неделя знаний о мозге и другие события.

Всемирный день борьбы с кибер-цензурой, День посадки цветов: что еще отмечают 12 марта

Сегодня, 12 марта, в мире отмечается Всемирный день борьбы с кибер-цензурой, который напоминает о том, почему важно сегодня отстаивать свою свободу слова в онлайн-пространстве, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с кибер-цензурой 

Цель этого праздника — привлечь внимание к угрозе ограничения свободы слова в Интернете. Идею этого дня выдвинули организации "Репортеры без границ" и "Amnesty International" в 2009 году, а впервые он был отмечен в 2008 году. Праздник поддержали крупные технологические компании, такие как Google, Yahoo! и Microsoft, обратившиеся с призывом противодействовать цензуре в онлайн-пространстве.

Киберцензура стала глобальной проблемой, затрагивающей многие страны, где правительства ограничивают доступ к информации, используя методы блокировки IP-адресов, что мешает доступу к веб-сайтам.

Этот день является важным напоминанием о необходимости отстаивать права человека в цифровую эпоху, ведь свобода слова — одна из основных ценностей, которая должна быть защищена в глобальном масштабе.

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Ацтекский Новый год

Ежегодно 12 марта по ацтекскому календарю отмечается Новый год, который состоит из 365 дней, распределенных на 18 месяцев по 20 дней и 5 пустых, "несчастных" дней.

 В этот день празднования традиционно проводят народы науа, которые являются потомками ацтеков и проживают на территории современной Мексики. Празднование включает обряды и ритуалы, символизирующие обновление и связь с божественными силами.

Это важный момент в ацтекском календаре, символизирующий обновление, связь с природой и божественной силой, дарующей жизнь.

Всемирная неделя знаний о мозге 

Всемирная неделя знаний о мозге проводится с 12 по 18 марта и направлена на повышение осведомленности о важности мозга, нейронауки и здоровья мозга. В рамках этой недели организуются различные мероприятия, семинары и публичные лекции, чтобы информировать общественность о новейших достижениях в исследованиях мозга и поддержать развитие нейронаук. Эта неделя также является возможностью для ученых поделиться своими открытиями, которые могут повлиять на лечение болезней мозга и улучшение его функционирования.

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День организации домашнего офиса

День организации домашнего офиса отмечают 12 марта с целью повышения производительности и улучшения рабочей среды дома. Он напоминает о важности планирования пространства, настройки правильных условий для работы и оптимизации рабочего процесса, чтобы увеличить эффективность работы. Этот день напоминает о необходимости организовать свои рабочие места так, чтобы работать комфортно, без отвлечений, создавая баланс между профессиональными и личными делами.

День посадки цветов

День посадки цветов, который отмечают в разных штатах США 12 марта, стал прекрасной возможностью для любителей цветоводства обмениваться опытом и проводить время среди единомышленников. Этот период является идеальным для посадки растений, поскольку весна уже на пороге. Этот день способствует популяризации цветоводства среди людей разного возраста, которые с удовольствием делятся советами и секретами выращивания растений. Это не только способ организовать садовое пространство, но и стимулирует активное участие в сохранении природы и развитии культурных традиций, связанных с растениями.

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Почитание памяти святого преподобного исповедника Теофана Сигрианского, святого папы Григория

Церковь в этот день чтит память святого преподобного Теофана Сигрианского и святого папы Григория Великого. Теофан, монах и игумен, известный своей борьбой с ересями и аскетизмом, родился в XI веке в Греции.

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Алина Волянская

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