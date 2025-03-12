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Всесвітній день боротьби з кібер-цензурою, День посадки квітів: що ще відзначають 12 березня 

Київ • УНН

 • 22499 перегляди

12 березня відзначають Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Новий рік за календарем ацтеків, Всесвітній тиждень знань про мозок та інші події.

Всесвітній день боротьби з кібер-цензурою, День посадки квітів: що ще відзначають 12 березня 

Сьогодні, 12 березня, у світі відзначається Всесвітній день боротьби з кібер-ценщкрою, який нагадує про те, чому важливо сьогодні відстоювати свою свободу слова в онлайн-просторі, пише УНН.

Всесвітній день боротьби з кібер-цензурою 

Мета цього свята — привернути увагу до загрози обмеження свободи слова в Інтернеті. Ідею цього дня висунули організації "Репортери без кордонів" і "Amnesty International" у 2009 році, а вперше він був відзначений у 2008 році. Свято підтримали великі технологічні компанії, такі як Google, Yahoo! та Microsoft, що звернулися з закликом протидіяти цензурі в онлайн-просторі.

Кіберцензура стала глобальною проблемою, що торкається багатьох країн, де уряди обмежують доступ до інформації, використовуючи методи блокування IP-адрес, що заважає доступу до вебсайтів.

Цей день є важливим нагадуванням про необхідність відстоювати права людини в цифрову епоху, адже свобода слова — одна з основних цінностей, яка має бути захищена в глобальному масштабі.

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Ацтекський Новий рік

Щорічно 12 березня за ацтекським календарем відзначається Новий рік, який складається з 365 днів, розподілених на 18 місяців по 20 днів і 5 порожніх, "нещасних" днів.

 У цей день святкування традиційно проводять народи науа, які є нащадками ацтеків і проживають на території сучасної Мексики. Святкування включає обряди та ритуали, що символізують оновлення та зв’язок з божественними силами.

Це важливий момент у ацтекському календарі, що символізує оновлення, зв’язок із природою та божественною силою, що дарує життя.

Всесвітній тиждень знань про мозок 

Всесвітній тиждень знань про мозок проводиться з 12 по 18 березня і спрямований на підвищення обізнаності про важливість мозку, нейронауки та здоров’я мозку. У рамках цього тижня організовуються різноманітні заходи, семінари та публічні лекції, щоб інформувати громадськість про новітні досягнення в дослідженнях мозку і підтримати розвиток нейронаук. Цей тиждень також є можливістю для науковців поділитися своїми відкриттями, що можуть вплинути на лікування хвороб мозку та покращення його функціонування.

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День організації домашнього офісу

День організації домашнього офісу відзначають 12 березня з метою підвищення продуктивності та покращення робочого середовища вдома. Він нагадує про важливість планування простору, налаштування правильних умов для роботи та оптимізації робочого процесу, щоб збільшити ефективність роботи. Цей день нагадує про необхідність організувати свої робочі місця так, щоб працювати комфортно, без відволікань, створюючи баланс між професійними та особистими справами.

День посадки квітів

День посадки квітів, який відзначають у різних штатах США 12 березня, став чудовою можливістю для любителів квітництва обмінюватися досвідом і проводити час серед однодумців. Цей період є ідеальним для посадки рослин, оскільки весна вже на порозі. Цей день сприяє популяризації квітництва серед людей різного віку, які із задоволенням діляться порадами та секретами вирощування рослин. Це не тільки спосіб організувати садовий простір, але й стимулює активну участь у збереженні природи та розвитку культурних традицій, пов’язаних з рослинами.

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Вшанування памʼяті святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського, святого папи Григорія

Церква в цей день вшановує пам’ять святого преподобного Теофана Сигріянського та святого папи Григорія Великого. Теофан, чернець і ігумен, відомий своєю боротьбою з єресями та аскетизмом, народився в XI столітті в Греції.

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