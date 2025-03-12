Погода на 12 березня: чого чекати від атмосферних фронтів з заходу

У середу, 12 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду, можливі дощі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Як повідомляють синоптики, атмосферні фронти з заходу та південного заходу зумовлять збільшення хмарності: у більшості областей можливий помірний дощ.

Денна температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. При цьому на узбережжі морів 9-14°, в Карпатах 8-13°.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах, місцями у Київській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях пориви 15-20 м с.

У Києві та області буде хмарно, можливий дощ. Температура вдень 15-17° тепла.

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