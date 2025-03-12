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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Погода на 12 березня: чого чекати від атмосферних фронтів з заходу

Київ • УНН

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12 березня в Україні буде хмарно, можливі дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, у Києві 15-17°.

Погода на 12 березня: чого чекати від атмосферних фронтів з заходу

У середу, 12 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду, можливі дощі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Як повідомляють синоптики, атмосферні фронти з заходу та південного заходу зумовлять збільшення хмарності: у більшості областей можливий помірний дощ.

Денна температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. При цьому на узбережжі морів 9-14°, в Карпатах 8-13°.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах, місцями у Київській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях пориви 15-20 м с.

У Києві та області буде хмарно, можливий дощ. Температура вдень 15-17° тепла.

Тиждень доленосних астрологічних подій: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 - 16 березня10.03.25, 08:48 • 113988 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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