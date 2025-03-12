Погода на 12 марта: чего ждать от атмосферных фронтов с запада
Киев • УНН
12 марта в Украине будет облачно, возможны дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, в Киеве 15-17°.
В среду, 12 марта в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду, возможны дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Как сообщают синоптики, атмосферные фронты с запада и юго-запада обусловят увеличение облачности: в большинстве областей возможен умеренный дождь.
Дневная температура воздуха будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла. При этом на побережье морей 9-14°, в Карпатах 8-13°.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах, местами в Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях порывы 15-20 м/с.
В Киеве и области будет облачно, возможен дождь. Температура днем 15-17° тепла.
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