В Україні розквітли первоцвіти: яскраві весняні фото

У нацпарках та заповідниках по всій країні квітнуть первоцвіти. У Міндовкілля показали світлини, передає УНН.

На фото квіти з НПП "Кармелюкове Поділля", "Нижньосульський" і "Дніпровсько-Орільський природний заповідник".

За збір та продаж первоцвітів штрафуватимуть: за які квіти і які суми покарань

Довідково

Первоцвіти - це збірна народна назва ранньоквітучих весняних рослин. Загалом таких рослин є понад 40 видів. Зірвані або вирвані з цибулиною первоцвіти - це нищівна шкода природі: рослини втрачають можливість утворити насіння і дати нове покоління в майбутньому. А вирвані квіти з цибулиною взагалі призводять до їх повного знищення, зазначають у Держекоінспекції.