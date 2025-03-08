В Україні розквітли первоцвіти: яскраві весняні фото
Київ • УНН
У національних парках "Кармелюкове Поділля", "Нижньосульський" та Дніпровсько-Орільському заповіднику розквітли первоцвіти. Міністерство довкілля опублікувало фотографії весняних квітів.
У нацпарках та заповідниках по всій країні квітнуть первоцвіти. У Міндовкілля показали світлини, передає УНН.
На фото квіти з НПП "Кармелюкове Поділля", "Нижньосульський" і "Дніпровсько-Орільський природний заповідник".
За збір та продаж первоцвітів штрафуватимуть: за які квіти і які суми покарань28.02.25, 12:32 • 25155 переглядiв
Довідково
Первоцвіти - це збірна народна назва ранньоквітучих весняних рослин. Загалом таких рослин є понад 40 видів. Зірвані або вирвані з цибулиною первоцвіти - це нищівна шкода природі: рослини втрачають можливість утворити насіння і дати нове покоління в майбутньому. А вирвані квіти з цибулиною взагалі призводять до їх повного знищення, зазначають у Держекоінспекції.