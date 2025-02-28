За збір та продаж первоцвітів штрафуватимуть: за які квіти і які суми покарань
Київ • УНН
Держекоінспекція запроваджує заходи для збереження рідкісних ранньоквітучих рослин у 2025 році. За незаконний збір та продаж первоцвітів передбачені штрафи від 153 до 3655 гривень.
За незаконний збір та продаж первоцвітів передбачені штрафи від 153 до 3655 гривень, повідомили у Держекоінспекції у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Відомство повідомило про початок заходів для збереження рідкісних і зникаючих ранньоквітучих рослин. ДЕІ зазначає, що вже затверджено план спільних дій на 2025 рік, який включає створення спеціальних робочих груп та посилення контролю за збереженням рослин, занесених до Червоної книги України.
Які види ранньоквітучих перебувають під загрозою знищення через масовий збір навесні?
- проліски,
- шафран,
- білоцвіт,
- сон-трава,
- черемша,
- горицвіт та інші.
За незаконне збирання, транспортування чи реалізацію цих рослин передбачені значні штрафи та адміністративна відповідальність
Яке покарання загрожує
- За незаконне придбання, збут та розповсюдження об'єктів рослинного світу передбачено штраф від 510 до 1 700 гривень (частина перша статті 88-1 КУпАП).
- За ті самі дії, вчинені щодо рослин, що зростають у межах природно-заповідного фонду, занесені до Червоної книги України або охороняються міжнародними договорами, штраф становить від 1 700 до 3 655 гривень (частина друга статті 88-1).
- За незаконне збирання рослин у межах природно-заповідного фонду передбачено штраф для громадян від 153 до 408 гривень з конфіскацією засобів правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів (стаття 91).
- За знищення рослин, занесених до Червоної книги України, передбачено штраф для громадян від 340 до 510 гривень із подальшою їх конфіскацією (стаття 91).
"Закликаємо громадян відмовитися від купівлі первоцвітів та підтримати збереження природного біорізноманіття", - наголосили у ДЕІ.
Довідково
Первоцвіти - це збірна народна назва ранньоквітучих весняних рослин. Загалом таких рослин є понад 40 видів. Зірвані або вирвані з цибулиною первоцвіти - це нищівна шкода природі: рослини втрачають можливість утворити насіння і дати нове покоління в майбутньому. А вирвані квіти з цибулиною взагалі призводять до їх повного знищення, зазначають у Держекоінспекції.