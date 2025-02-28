За збір та продаж первоцвітів штрафуватимуть: за які квіти і які суми покарань

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38379 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 65004 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 65479 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 68642 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 79760 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62690 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60305 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 129418 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83283 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 234366 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.9м/с
76%
Популярнi новини

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 13192 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 12569 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 28350 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 10959 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 11859 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 97636 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 129417 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 234366 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409838 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 401257 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18262 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24307 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25120 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26975 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77260 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

За збір та продаж первоцвітів штрафуватимуть: за які квіти і які суми покарань

Київ • УНН

 • 25155 перегляди

Держекоінспекція запроваджує заходи для збереження рідкісних ранньоквітучих рослин у 2025 році. За незаконний збір та продаж первоцвітів передбачені штрафи від 153 до 3655 гривень.

За збір та продаж первоцвітів штрафуватимуть: за які квіти і які суми покарань

За незаконний збір та продаж первоцвітів передбачені штрафи від 153 до 3655 гривень, повідомили у Держекоінспекції у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Відомство повідомило про початок заходів для збереження рідкісних і зникаючих ранньоквітучих рослин. ДЕІ зазначає, що вже затверджено план спільних дій на 2025 рік, який включає створення спеціальних робочих груп та посилення контролю за збереженням рослин, занесених до Червоної книги України.

Які види ранньоквітучих перебувають під загрозою знищення через масовий збір навесні?

  • проліски,
    • шафран,
      • білоцвіт,
        • сон-трава,
          • черемша,
            • горицвіт та інші.

              За незаконне збирання, транспортування чи реалізацію цих рослин передбачені значні штрафи та адміністративна відповідальність

              - наголосили у ДЕІ.

              Яке покарання загрожує

              • За незаконне придбання, збут та розповсюдження об'єктів рослинного світу передбачено штраф від 510 до 1 700 гривень (частина перша статті 88-1 КУпАП).
                • За ті самі дії, вчинені щодо рослин, що зростають у межах природно-заповідного фонду, занесені до Червоної книги України або охороняються міжнародними договорами, штраф становить від 1 700 до 3 655 гривень (частина друга статті 88-1).
                  • За незаконне збирання рослин у межах природно-заповідного фонду передбачено штраф для громадян від 153 до 408 гривень з конфіскацією засобів правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів (стаття 91).
                    • За знищення рослин, занесених до Червоної книги України, передбачено штраф для громадян від 340 до 510 гривень із подальшою їх конфіскацією (стаття 91).

                      "Закликаємо громадян відмовитися від купівлі первоцвітів та підтримати збереження природного біорізноманіття", - наголосили у ДЕІ.

                      Довідково

                      Первоцвіти - це збірна народна назва ранньоквітучих весняних рослин. Загалом таких рослин є понад 40 видів. Зірвані або вирвані з цибулиною первоцвіти - це нищівна шкода природі: рослини втрачають можливість утворити насіння і дати нове покоління в майбутньому. А вирвані квіти з цибулиною взагалі призводять до їх повного знищення, зазначають у Держекоінспекції.

                      Юлія Шрамко

                      Юлія Шрамко

                      СуспільствоКримінал та НП
                      ПрАТ МХП
                      Україна
                      Brent
                      $64.76
                      Bitcoin
                      $82,201.50
                      S&P 500
                      $5,330.87
                      Tesla
                      $262.04
                      Газ TTF
                      $33.67
                      Золото
                      $3,135.91
                      Ethereum
                      $1,632.93