За сбор и продажу первоцветов будут штрафовать: за какие цветы и какие суммы наказаний
Киев • УНН
Госэкоинспекция вводит меры для сохранения редких раннецветущих растений в 2025 году. За незаконный сбор и продажу первоцветов предусмотрены штрафы от 153 до 3655 гривен.
За незаконный сбор и продажу первоцветов предусмотрены штрафы от 153 до 3655 гривен, сообщили в Госэкоинспекции в пятницу, пишет УНН.
Детали
Ведомство сообщило о начале мероприятий для сохранения редких и исчезающих раннецветущих растений. ГЭИ отмечает, что уже утвержден план совместных действий на 2025 год, который включает создание специальных рабочих групп и усиление контроля за сохранением растений, занесенных в Красную книгу Украины.
Какие виды раннецветущих находятся под угрозой уничтожения из-за массового сбора весной?
- подснежники,
- шафран,
- белоцвет,
- сон-трава,
- черемша,
- адонис и другие.
За незаконный сбор, транспортировку или реализацию этих растений предусмотрены значительные штрафы и административная ответственность
Какое наказание грозит
- За незаконное приобретение, сбыт и распространение объектов растительного мира предусмотрен штраф от 510 до 1 700 гривен (часть первая статьи 88-1 КУоАП).
- За те же действия, совершенные в отношении растений, произрастающих в пределах природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемых международными договорами, штраф составляет от 1 700 до 3 655 гривен (часть вторая статьи 88-1).
- За незаконный сбор растений в пределах природно-заповедного фонда предусмотрен штраф для граждан от 153 до 408 гривен с конфискацией средств правонарушения и незаконно добытых природных ресурсов (статья 91).
- За уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Украины, предусмотрен штраф для граждан от 340 до 510 гривен с последующей их конфискацией (статья 91).
"Призываем граждан отказаться от покупки первоцветов и поддержать сохранение природного биоразнообразия", - отметили в ГЭИ.
Справочно
Первоцветы - это собирательное народное название раннецветущих весенних растений. Всего таких растений есть более 40 видов. Сорванные или вырванные с луковицей первоцветы - это сокрушительный вред природе: растения теряют возможность образовать семена и дать новое поколение в будущем. А вырванные цветы с луковицей вообще приводят к их полному уничтожению, отмечают в Госэкоинспекции.