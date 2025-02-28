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За сбор и продажу первоцветов будут штрафовать: за какие цветы и какие суммы наказаний

Киев • УНН

 • 25153 просмотра

Госэкоинспекция вводит меры для сохранения редких раннецветущих растений в 2025 году. За незаконный сбор и продажу первоцветов предусмотрены штрафы от 153 до 3655 гривен.

За сбор и продажу первоцветов будут штрафовать: за какие цветы и какие суммы наказаний

За незаконный сбор и продажу первоцветов предусмотрены штрафы от 153 до 3655 гривен, сообщили в Госэкоинспекции в пятницу, пишет УНН.

Детали

Ведомство сообщило о начале мероприятий для сохранения редких и исчезающих раннецветущих растений. ГЭИ отмечает, что уже утвержден план совместных действий на 2025 год, который включает создание специальных рабочих групп и усиление контроля за сохранением растений, занесенных в Красную книгу Украины.

Какие виды раннецветущих находятся под угрозой уничтожения из-за массового сбора весной?

  • подснежники,
    • шафран,
      • белоцвет,
        • сон-трава,
          • черемша,
            • адонис и другие.

              За незаконный сбор, транспортировку или реализацию этих растений предусмотрены значительные штрафы и административная ответственность

              - отметили в ГЭИ.

              Какое наказание грозит

              • За незаконное приобретение, сбыт и распространение объектов растительного мира предусмотрен штраф от 510 до 1 700 гривен (часть первая статьи 88-1 КУоАП).
                • За те же действия, совершенные в отношении растений, произрастающих в пределах природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемых международными договорами, штраф составляет от 1 700 до 3 655 гривен (часть вторая статьи 88-1).
                  • За незаконный сбор растений в пределах природно-заповедного фонда предусмотрен штраф для граждан от 153 до 408 гривен с конфискацией средств правонарушения и незаконно добытых природных ресурсов (статья 91).
                    • За уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Украины, предусмотрен штраф для граждан от 340 до 510 гривен с последующей их конфискацией (статья 91).

                      "Призываем граждан отказаться от покупки первоцветов и поддержать сохранение природного биоразнообразия", - отметили в ГЭИ.

                      Справочно

                      Первоцветы - это собирательное народное название раннецветущих весенних растений. Всего таких растений есть более 40 видов. Сорванные или вырванные с луковицей первоцветы - это сокрушительный вред природе: растения теряют возможность образовать семена и дать новое поколение в будущем. А вырванные цветы с луковицей вообще приводят к их полному уничтожению, отмечают в Госэкоинспекции.

                      Юлия Шрамко

                      Юлия Шрамко

                      ОбществоКриминал и ЧП
                      ПрАО МХП
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