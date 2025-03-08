В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото
Киев • УНН
В национальных парках "Кармелюковое Подолье", "Нижнесульский" и Днепровско-Орельском заповеднике расцвели первоцветы. Министерство экологии опубликовало фотографии весенних цветов.
В национальных парках и заповедниках по всей стране цветут первоцветы. В Минприроды показали фотографии, передает УНН.
На фото цветы из НПП "Кармелюковое Подолье", "Нижнесульский" и "Днепровско-Орельский природный заповедник".
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Справочно
Первоцветы - это собирательное народное название раннецветущих весенних растений. Всего таких растений более 40 видов. Сорванные или вырванные с луковицей первоцветы - это разрушительный ущерб природе: растения теряют возможность образовать семена и дать новое поколение в будущем. А вырванные цветы с луковицей вообще приводят к их полному уничтожению, отмечают в Госэкологии.