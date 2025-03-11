Signal перестав реагувати на звернення українських правоохоронних органів - заступник секретаря РНБО

Месенджер Signal перестав реагувати на звернення українських правоохоронних органів. Про це повідомив заступник секретаря РНБО та керівник НКЦК Сергій Демедюк та додав, що він не хоче звинувачувати Signal в, тому що він, як Telegram є пособником ворога й зазначив, що можливо це певний технічний збій, передає УНН.

До певного часу українці використовували поширено Telegram і це було основною загрозою, тому що фактично він адмініструвався росіянином, він був підконтрольним спецслужбам рф. Він збирав розвідувальну інформацію та здійснював інформаційний вплив, збір інформації про військових - сказав Демедюк під час Київського Міжнародного Форуму з Кібербезпеки 2025.

Демедюк зазначив, що Telegram почав співпрацювати з правоохоронними органами.

Коли ми вжили певних заходів щодо нейтралізації цієї загрози, європейські партнери допомогли й арешт (Павла – ред.) Дурова у Франції змінив цю ситуацію, тому що Telegram почав співпрацювати з правоохоронними органами, він почав реагувати на загрози. Тому вони (росіяни – ред.) перейшли до іншого більш популярного месенджера – Signal, який в Україні використовувався як альтернатива, як месенджер, який створений нашим союзником та партнером. Але після певних глобальних змін, які відбуваються зараз у світі, Signal перестав реагувати на звернення правоохоронних органів і це триває до цього часу. Signal використовується просто як канал зв'язку - розповів Демедюк.

Він додав, наразі поки відбуваються політичні зміни в США Signal перестав реагувати на звернення правоохоронних органів щодо тої чи іншої інформації, якою Україна з Signal раніше обмінювалися.

Я не хочу звинувачувати Signal в тому, що він як Telegram є пособником ворога, але своєю бездіяльністю він допомагає збирати інформацію, вражати наших воїнів, фахівців, як правоохоронних спецорганів, держслужбовців, персонал об'єктів критичної інформації. Для нас важлива взаємодія та реагування спільне. Я думаю, що це можливо технічний певний збій. Він нас зараз підводить - заявив Демедюк.

Демедюк зазначив, що можливо це тимчасове явище.

Він перестав відповідати. Можливо це тимчасово. Є певні нюанси, вони не можуть визначитися в який спосіб з нами співпрацювати - сказав Демедюк.

На запитання, яка ситуація з Instagram, WhatsApp, Viber, Демедюк відповів: "Тут в нас є контакти, ми співпрацюємо".

Довідка

Signal — це клієнтський додаток-месенджер на основі багатоплатформної служби зашифрованих миттєвих повідомлень, розроблений Signal Foundation та Signal Messenger LLC. Він використовує Інтернет для надсилання індивідуальних та групових повідомлень, які можуть містити файли, голосові нотатки, зображення та відео. Також сервіс може бути використаний для здійснення голосових та відеодзвінків, а версія для Android може додатково функціонувати як програма для надсилання і отримання SMS.

Signal розроблений Моксі Марлінспайком і створеною ним компанією Open Whisper Systems (OWS). Клієнтські програми розповсюджуються під ліцензією GNU General Public License (GPL v3). Код сервера доступний під ліцензією GNU Affero General Public License (AGPL v3).

Доповнення

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що Україна має постійну комунікацію з офісом TikTok. Він йде на зустріч й оперативно блокує певні сторінки з російською дезінформацією щодо України.

РНБО оголосила про заборону Telegram на службових пристроях держслужбовців, військових та працівників критичної інфраструктури. Рішення прийняте через загрози нацбезпеці, пов'язані з використанням месенджера під час війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявляв, що Рішення Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) щодо обмеження використання месенджера Telegram не стосується офіційних Telegram-каналів органів державної влади.