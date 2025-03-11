Україна має постійну комунікацію з TikTok, він оперативно блокує сторінки з дезінформацією рф – ЦПД РНБО

Україна має постійну комунікацію з офісом TikTok. Він йде на зустріч й оперативно блокує певні сторінки з російською дезінформацією щодо України. Про це журналісту УНН повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

З TikTok нормально все. Вони реагують дійсно, у нас постійна комунікація з TikTok. росія збільшила інтенсивність створення сторінок там. Велика кількість в порівнянні з весною, у разів п’ять вони наростили свої можливості. Офіс TikTok йде на зустріч, оперативно блокуються певні сторінки. Деякі вони блокують самостійно без підказок, відповідно співпраця є - розповів Коваленко.

Проте він зазначив, що не вирішено питання поки що, щоб по хештегах визначати відразу пропаганда це чи ні про Україну.

"Тобто росія використовує набір хештегів, заливає відео і їх прописує. Було б добре, щоб TikTok блокував відразу по хештегах. Наразі це питання не вирішено, воно обговорювалося принаймні", - сказав Коваленко.

Окрім того, Коваленко заявив на полях Київського Міжнародного Форуму з Кібербезпеки 2025, що Офіс TikTok з усіх соцмереж найбільш оперативно реагує на дезінформаційні виклики.

"У нас є співпраця з Google, TikTok, багатьма структурами, які допомагають обмежувати ворожий контент для нашої країни, його трансляцію. Офіс TikTok з усіх соцмереж найбільш оперативно реагує на дезінформаційні виклики та адаптується до використання їх соцмережі росіянами для поширення дезінформації не тільки в Україні, але й в США теж", - заявив Коваленко.

Доповнення

росіяни посилили дезінформаційну кампанію в соцмережах, зокрема в Х (Twitter), TikTok та YouTube Shorts. Головні меседжі – нібито втрата Україною суб’єктності, нелегітимність влади та заклики до згортання військової підтримки з боку Заходу.

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