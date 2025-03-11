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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Киев • УНН

 • 122748 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok по блокировке российской дезинформации. Платформа наиболее оперативно реагирует на запросы и самостоятельно блокирует пропагандистские страницы.

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Украина поддерживает постоянную связь с офисом TikTok. Он идет навстречу и оперативно блокирует определенные страницы с российской дезинформацией о Украине. Об этом журналисту УНН сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

С TikTok все в порядке. Они действительно реагируют, у нас постоянная связь с TikTok. Россия увеличила интенсивность создания страниц там. Большое количество по сравнению с весной, в пять раз они нарастили свои возможности. Офис TikTok идет навстречу, оперативно блокируются определенные страницы. Некоторые они блокируют самостоятельно без подсказок, соответственно сотрудничество есть

- рассказал Коваленко.

Однако он отметил, что вопрос пока не решен, чтобы по хештегам определять сразу, является ли это пропагандой о Украине или нет.

"То есть Россия использует набор хештегов, заливает видео и их прописывает. Было бы хорошо, чтобы TikTok блокировал сразу по хештегам. В настоящее время этот вопрос не решен, он обсуждался, по крайней мере", - сказал Коваленко.

Кроме того, Коваленко заявил на полях Киевского Международного Форума по Кибербезопасности 2025, что Офис TikTok из всех соцсетей наиболее оперативно реагирует на дезинформационные вызовы.

"У нас есть сотрудничество с Google, TikTok, многими структурами, которые помогают ограничивать враждебный контент для нашей страны, его трансляцию. Офис TikTok из всех соцсетей наиболее оперативно реагирует на дезинформационные вызовы и адаптируется к использованию их соцсети россиянами для распространения дезинформации не только в Украине, но и в США тоже", - заявил Коваленко.

Дополнение

Россияне усилили дезинформационную кампанию в соцсетях, в частности в Х (Twitter), TikTok и YouTube Shorts. Главные месседжи – якобы потеря Украиной субъектности, нелегитимность власти и призывы к сворачиванию военной поддержки со стороны Запада.

Трамп отложил запрет TikTok в США на 75 дней21.01.25, 09:31 • 29352 просмотра

Анна Мурашко

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