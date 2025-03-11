Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
Киев • УНН
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok по блокировке российской дезинформации. Платформа наиболее оперативно реагирует на запросы и самостоятельно блокирует пропагандистские страницы.
Украина поддерживает постоянную связь с офисом TikTok. Он идет навстречу и оперативно блокирует определенные страницы с российской дезинформацией о Украине. Об этом журналисту УНН сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
С TikTok все в порядке. Они действительно реагируют, у нас постоянная связь с TikTok. Россия увеличила интенсивность создания страниц там. Большое количество по сравнению с весной, в пять раз они нарастили свои возможности. Офис TikTok идет навстречу, оперативно блокируются определенные страницы. Некоторые они блокируют самостоятельно без подсказок, соответственно сотрудничество есть
Однако он отметил, что вопрос пока не решен, чтобы по хештегам определять сразу, является ли это пропагандой о Украине или нет.
"То есть Россия использует набор хештегов, заливает видео и их прописывает. Было бы хорошо, чтобы TikTok блокировал сразу по хештегам. В настоящее время этот вопрос не решен, он обсуждался, по крайней мере", - сказал Коваленко.
Кроме того, Коваленко заявил на полях Киевского Международного Форума по Кибербезопасности 2025, что Офис TikTok из всех соцсетей наиболее оперативно реагирует на дезинформационные вызовы.
"У нас есть сотрудничество с Google, TikTok, многими структурами, которые помогают ограничивать враждебный контент для нашей страны, его трансляцию. Офис TikTok из всех соцсетей наиболее оперативно реагирует на дезинформационные вызовы и адаптируется к использованию их соцсети россиянами для распространения дезинформации не только в Украине, но и в США тоже", - заявил Коваленко.
Дополнение
Россияне усилили дезинформационную кампанию в соцсетях, в частности в Х (Twitter), TikTok и YouTube Shorts. Главные месседжи – якобы потеря Украиной субъектности, нелегитимность власти и призывы к сворачиванию военной поддержки со стороны Запада.
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