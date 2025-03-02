Пропаганда рф активізувалась у Х та TikTok: що і як вони просувають зараз
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО розповів про посилення російської дезінформації в соцмережах X, TikTok та YouTube Shorts. РФ намагається просувати тези про втрату Україною суб'єктності та дискредитувати підтримку Заходу.
росіяни посилили дезінформаційну кампанію в соцмережах, зокрема в Х (Twitter), TikTok та YouTube Shorts. Головні меседжі – нібито втрата Україною суб’єктності, нелегітимність влади та заклики до згортання військової підтримки з боку Заходу.
Про це розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко в етері телемарафону, передає УНН.
Він відповів, під яким кутом російська пропаганда зараз подає історію розмови президента України Володимира Зеленського з експрезидентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у пʼятницю, 28 лютого.
Вони обирають кут відсутності субʼєктності України — це основна їхня історія, що, мовляв, Трамп підкреслив, що Україна більше не є субʼєктом і що влада нелегітимна. Це традиційна їхня пропагандистська тактика, яку вони намагаються поширювати не лише в Сполучених Штатах Америки, а й у Європі. Знову ж таки, їхнє завдання зараз — максимально зірвати саміт ЄС, який відбудеться 6 березня і буде присвячений Україні.
"Вони хочуть, щоб там пролунали заклики про припинення військової підтримки України у майбутньому", додав він.
Паралельно з цим вони допомагають форсити відео буцімто "бусифікації", як вони називають цей процес, зокрема відео з ТЦК на західну аудиторію, особливо американську
Він зазначив, що таким чином росіяни намагаються підкріпити заяви сенатора Дж. Д. Венса щодо мобілізації в Україні.
Їхня мета — додати більше балів адміністрації Трампа та його команді в цій інформаційній війні, дискредитувати Україну і зробити все, щоб вона не була субʼєктом у майбутньому. Як мінімум, вони хочуть посилити розкол між частиною Європи, Україною та США. Гра на розколах — традиційна тактика росії
Де активніше працює російська пропаганда За словами Коваленка, в українському інформаційному полі росіяни зараз найбільше використовують TikTok і YouTube Shorts.
Якщо говорити про західне інформаційне поле, то Х став головним розсадником російської дезінформації
Коваленко наголосив, що Х витісняє навіть телебачення — не лише у США та Європі, а й на Близькому Сході, де раніше домінували RT і Sputnik.
Тобто Х фактично активно заходить в усі регіони
Крім того, росія розширює свою присутність у різних частинах світу, створюючи додаткові мережі поширення дезінформації та вербуючи блогерів і лідерів думок для роботи в її інтересах.
На жаль, їхній мзс разом зі службою зовнішньої розвідки отримує значні фінанси на таку діяльність і активно її реалізує
Нагадаємо
Ворожі інформаційні ресурси поширюють маніпулятивні відео, в яких нібито військовослужбовець 114-ї окремої бригади територіальної оборони закликає українських захисників до деморалізації.