Фейкові відео від імені 114-ї бригади: викрито нову інформаційну атаку рф
Київ • УНН
Російські спецслужби поширюють постановочні відео із закликами до деморалізації від імені 114-ї бригади ТрО. Бригада спростувала причетність до цих матеріалів та продовжує виконувати бойові завдання.
Ворожі інформаційні ресурси поширюють маніпулятивні відео, в яких нібито військовослужбовець 114-ї окремої бригади територіальної оборони закликає українських захисників до деморалізації. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
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Проте у самій бригаді спростували автентичність цих матеріалів. За офіційною інформацією, жоден з її військових не брав участі у створенні таких відео, а людина, яку видають за українського бійця, не має жодного стосунку до підрозділу.
Ймовірно, ролики є постановкою, організованою російськими спецслужбами за участю професійних акторів. Це відповідає тактиці агресора, який не вперше використовує фейкові звернення нібито від імені українських військових для провокування недовіри та розколу в суспільстві.
За даними Центру протидії дезінформації, подібний контент часто створюють підконтрольні москві агентства, які фінансуються з таємних бюджетних статей міноборони терористів.
Такі інформаційні атаки спрямовані на дискредитацію українських захисників та підбурювання суспільства до внутрішніх конфліктів. Водночас 114-та бригада продовжує виконувати бойові завдання на передовій, зокрема в районі Куп’янська, ефективно протидіючи російському агресору.
Соцмережа Х поширює фейк нібито від New York Post для дискредитації Зеленського - ЦПД27.02.25, 14:59 • 40228 переглядiв