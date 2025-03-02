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Фейковые видео от имени 114-й бригады: разоблачена новая информационная атака рф

Киев • УНН

 • 35694 просмотра

Российские спецслужбы распространяют постановочные видео с призывами к деморализации от имени 114-й бригады ТрО. Бригада опровергла причастность к этим материалам и продолжает выполнять боевые задачи.

Фейковые видео от имени 114-й бригады: разоблачена новая информационная атака рф

Вражеские информационные ресурсы распространяют манипулятивные видео, в которых якобы военнослужащий 114-й отдельной бригады территориальной обороны призывает украинских защитников к деморализации. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Однако в самой бригаде опровергли подлинность этих материалов. По официальной информации, ни один из ее военных не участвовал в создании таких видео, а человек, которого выдают за украинского бойца, не имеет никакого отношения к подразделению. 

Вероятно, ролики являются постановкой, организованной российскими спецслужбами с участием профессиональных актеров. Это соответствует тактике агрессора, который не впервые использует фейковые обращения якобы от имени украинских военных для провоцирования недоверия и раскола в обществе. 

По данным Центра противодействия дезинформации, подобный контент часто создают подконтрольные москве агентства, которые финансируются из тайных бюджетных статей минобороны террористов. 

Такие информационные атаки направлены на дискредитацию украинских защитников и подстрекательство общества к внутренним конфликтам. В то же время 114-я бригада продолжает выполнять боевые задачи на передовой, в частности в районе Купянска, эффективно противодействуя российскому агрессору.

Соцсеть Х распространяет фейк якобы от New York Post для дискредитации Зеленского - ЦПД27.02.25, 14:59 • 40190 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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