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Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Киев • УНН

 • 61884 просмотра

Руководитель ЦПД СНБО рассказал об усилении российской дезинформации в соцсетях X, TikTok и YouTube Shorts. РФ пытается продвигать тезисы о потере Украиной субъектности и дискредитировать поддержку Запада.

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

россияне усилили дезинформационную кампанию в соцсетях, в частности в Х (Twitter), TikTok и YouTube Shorts. Главные месседжи - якобы потеря Украиной субъектности, нелегитимность власти и призывы к сворачиванию военной поддержки со стороны Запада.

Об этом рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона, передает УНН.

Он ответил, под каким углом российская пропаганда сейчас подает историю разговора президента Украины Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в пятницу, 28 февраля.

Они выбирают угол отсутствия субъектности Украины - это основная их история, что, мол, Трамп подчеркнул, что Украина больше не является субъектом и что власть нелегитимна. Это традиционная их пропагандистская тактика, которую они пытаются распространять не только в Соединенных Штатах Америки, но и в Европе. Опять же, их задача сейчас - максимально сорвать саммит ЕС, который состоится 6 марта и будет посвящен Украине.

- говорит Андрей Коваленко.

«Они хотят, чтобы там прозвучали призывы о прекращении военной поддержки Украины в будущем», добавил он.

Параллельно с этим они помогают форсить видео якобы «бусификации», как они называют этот процесс, в частности видео с ТЦК на западную аудиторию, особенно американскую

- говорит Коваленко. 

Он отметил, что таким образом россияне пытаются подкрепить заявления сенатора Дж. Д. Вэнса о мобилизации в Украине.

Их цель - добавить больше баллов администрации Трампа и его команде в этой информационной войне, дискредитировать Украину и сделать все, чтобы она не была субъектом в будущем. Как минимум, они хотят усилить раскол между частью Европы, Украиной и США. Игра на расколах - традиционная тактика России

- отметил Коваленко.

Где активнее работает российская пропаганда По словам Коваленко, в украинском информационном поле россияне сейчас больше всего используют TikTok и YouTube Shorts.

Если говорить о западном информационном поле, то Х стал главным рассадником российской дезинформации

- отметил он.

 Коваленко подчеркнул, что Х вытесняет даже телевидение - не только в США и Европе, но и на Ближнем Востоке, где раньше доминировали RT и Sputnik.

То есть Х фактически активно заходит во все регионы

- добавил он.

Кроме того, россия расширяет свое присутствие в разных частях мира, создавая дополнительные сети распространения дезинформации и вербуя блогеров и лидеров мнений для работы в ее интересах.

К сожалению, их МИД вместе со службой внешней разведки получает значительные финансы на такую деятельность и активно ее реализует

- подытожил Коваленко.

Напомним,

Вражеские информационные ресурсы распространяют манипулятивные видео, в которых якобы военнослужащий 114-й отдельной бригады территориальной обороны призывает украинских защитников к деморализации. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
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ТикТок
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