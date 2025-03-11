Signal перестал реагировать на обращения украинских правоохранительных органов - заместитель секретаря СНБО

Мессенджер Signal перестал реагировать на обращения украинских правоохранительных органов. Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО и руководитель НКЦК Сергей Демедюк и добавил, что он не хочет обвинять Signal в том, что он, как Telegram, является пособником врага, и отметил, что возможно это определенный технический сбой, передает УНН.

До определенного времени украинцы широко использовали Telegram, и это было основной угрозой, потому что фактически он администрировался россиянином, он был подконтролен спецслужбам рф. Он собирал разведывательную информацию и осуществлял информационное влияние, сбор информации о военных - сказал Демедюк во время Киевского Международного Форума по Кибербезопасности 2025.

Демедюк отметил, что Telegram начал сотрудничать с правоохранительными органами.

Когда мы предприняли определенные меры по нейтрализации этой угрозы, европейские партнеры помогли, и арест (Павла – ред.) Дурова во Франции изменил эту ситуацию, потому что Telegram начал сотрудничать с правоохранительными органами, он начал реагировать на угрозы. Поэтому они (россияне – ред.) перешли к другому более популярному мессенджеру – Signal, который в Украине использовался как альтернатива, как мессенджер, который создан нашим союзником и партнером. Но после определенных глобальных изменений, которые происходят сейчас в мире, Signal перестал реагировать на обращения правоохранительных органов, и это продолжается до сих пор. Signal используется просто как канал связи - рассказал Демедюк.

Он добавил, что на данный момент, пока происходят политические изменения в США, Signal перестал реагировать на обращения правоохранительных органов по той или иной информации, которой Украина с Signal ранее обменивалась.

Я не хочу обвинять Signal в том, что он, как Telegram, является пособником врага, но своей бездействием он помогает собирать информацию, поражать наших воинов, специалистов, как правоохранительных спецорганов, госслужащих, персонал объектов критической информации. Для нас важна взаимодеятельность и совместное реагирование. Я думаю, что это возможно технический определенный сбой. Он нас сейчас подводит - заявил Демедюк.

Демедюк отметил, что возможно это временное явление.

Он перестал отвечать. Возможно это временно. Есть определенные нюансы, они не могут определиться, каким образом с нами сотрудничать - сказал Демедюк.

На вопрос, какая ситуация с Instagram, WhatsApp, Viber, Демедюк ответил: "Здесь у нас есть контакты, мы сотрудничаем".

Справка

Signal — это клиентское приложение-мессенджер на основе многоплатформенной службы зашифрованных мгновенных сообщений, разработанный Signal Foundation и Signal Messenger LLC. Он использует Интернет для отправки индивидуальных и групповых сообщений, которые могут содержать файлы, голосовые заметки, изображения и видео. Также сервис может быть использован для осуществления голосовых и видеозвонков, а версия для Android может дополнительно функционировать как программа для отправки и получения SMS.

Signal разработан Мокси Марлинспайком и созданной им компанией Open Whisper Systems (OWS). Клиентские программы распространяются под лицензией GNU General Public License (GPL v3). Код сервера доступен под лицензией GNU Affero General Public License (AGPL v3).

Дополнение

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщал, что Украина имеет постоянную коммуникацию с офисом TikTok. Он идет навстречу и оперативно блокирует определенные страницы с российской дезинформацией относительно Украины.

СНБО объявила о запрете Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры. Решение принято из-за угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера во время войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявлял, что Решение Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) относительно ограничения использования мессенджера Telegram не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти.