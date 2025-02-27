Amazon представила Ocelot - революционный квантовый чип, который может изменить будущее вычислений

Ocelot, новый чип, представленный Amazon Web Services, должен решить проблемы «шума» в окружении квантовых компьютеров и на 90% сократить расходы на развертывание корректора ошибок.

Передает УНН с ссылкой на EFE, Nature и Tech Crunch.

Детали

Amazon Web Services (AWS), поставщик облачных услуг американской компании Amazon, объявил в четверг о запуске Ocelot, своего квантового чипа первого поколения.

По данным AWS, новый чип может снизить затраты на внедрение квантовой коррекции ошибок до 90% по сравнению с текущими подходами.

Что собой представляет чип

Ocelot был разработан в партнерстве с Калифорнийским технологическим институтом (Калифорнийский технологический институт) и содержит два небольших кремниевых микрочипа, поставленных друг на друга.

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Согласно AWS, Ocelot избегает проблемы благодаря своему инновационному дизайну, который может уменьшить ресурсы, необходимые для исправления ошибок, в пять-десять раз по сравнению с обычными методами.

Прогресс в поисках отказоустойчивых компьютеров

Одна из самых больших проблем квантовых компьютеров, которые используют квантовые биты или кубиты, обычно элементарные частицы, такие как электроны или фотоны, заключается в том, что они невероятно чувствительны к малейшим изменениям или «шуму» в своей среде.

Вибрации, тепло, электромагнитные помехи от мобильных телефонов и сетей Wi-Fi или лучи и даже излучения из космоса могут вызвать ошибки в вычислениях.

До сих пор это чрезвычайно затрудняло создание квантовых компьютеров, способных выполнять надежные безошибочные вычисления.

Ocelot должен решить проблемы с чувствительностью кубитов к воздействиям окружающей среды, таким как тепло и электромагнитные помехи.

Чип имеет инновационный дизайн, воплощающий замысел в контексте уменьшения ресурса, необходимого для исправления ошибок, - в пять-десять раз по сравнению с обычными методами.

Дополнение

Исследования в области квантовых вычислений считаются критической областью расширения, и крупные государства, такие как Соединенные Штаты и Китай, инвестируют в них значительные средства. В случае с первым правительство ввело ограничения на экспорт этой чувствительной технологии, чтобы избежать потенциальных угроз.

Напомним,

Nvidia сообщила о выручке в 39,3 млрд долларов в четвертом квартале, что на 78% больше чем в прошлом году. Компания ожидает дальнейший рост продаж до 43 млрд долларов в первом квартале 2026 финансового года.

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