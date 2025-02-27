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Amazon представила Ocelot - революційний квантовий чіп, що може змінити майбутнє обчислень

Київ  •  УНН

 • 13447 перегляди

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Amazon Web Services анонсувала Ocelot - перший квантовий чіп, здатний знизити витрати на корекцію помилок до 90%. Інноваційний дизайн чіпа вирішує проблему "шуму" та підвищує ефективність квантових обчислень.

Ocelot, новий чіп, представлений Amazon Web Services, має вирішити проблеми "шуму" в оточені квантових комп’ютерів і на 90% скоротити витрати на розгортання коректора помилок.

Передає УНН із посиланням на EFE, Nature та Tech Crunch.

Деталі

Amazon Web Services (AWS), постачальник хмарних послуг американської компанії Amazon, оголосив у четвер про запуск Ocelot, свого квантового чіпа першого покоління.

За даними AWS, новий чіп може знизити витрати на впровадження квантової корекції помилок до 90% порівняно з поточними підходами.

Що собою являє чип

Ocelot був розроблений у партнерстві з Каліфорнійським технологічним інститутом (Каліфорнійський технологічний інститут) і містить два невеликих кремнієвих мікрочіпа, поставлених один на одного. 

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Згідно з AWS, Ocelot уникає проблеми завдяки своєму інноваційному дизайну, який може зменшити ресурси, необхідні для виправлення помилок, у п’ять-десять разів порівняно зі звичайними методами.

Прогрес у пошуках відмовостійких комп’ютерів

Одна з найбільших проблем квантових комп'ютерів, які використовують квантові біти або кубіти, зазвичай елементарні частинки, такі як електрони або фотони, полягає в тому, що вони неймовірно чутливі до найменших змін або "шуму" у своєму середовищі.

Вібрації, тепло, електромагнітні перешкоди від мобільних телефонів і мереж Wi-Fi або промені та навіть випромінювання з космосу можуть спричинити помилки в обчисленнях.

Досі це надзвичайно ускладнювало створення квантових комп’ютерів, здатних виконувати надійні безпомилкові обчислення.

Ocelot має вирішити проблеми з чутливістю кубітів до впливів навколишнього середовища, таких як тепло та електромагнітні перешкоди.

Чіп має інноваційний дизайн, що втілює задум у контексті зменшення ресурсу, необхідного для виправлення помилок, - у п’ять-десять разів порівняно зі звичайними методами.

Доповнення

Дослідження квантових обчислень вважаються критичною сферою розширення, і великі держави, такі як Сполучені Штати та Китай, інвестують у них значні кошти. У випадку з першим уряд запровадив обмеження на експорт цієї чутливої ​​технології, щоб уникнути потенційних загроз.

Нагадаємо

Nvidia повідомила про виторг у 39,3 млрд доларів у четвертому кварталі, що на 78% більше ніж торік. Компанія очікує подальше зростання продажів до 43 млрд доларів у першому кварталі 2026 фінансового року.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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