Amazon представила Ocelot - революційний квантовий чіп, що може змінити майбутнє обчислень
Київ • УНН
Amazon Web Services анонсувала Ocelot - перший квантовий чіп, здатний знизити витрати на корекцію помилок до 90%. Інноваційний дизайн чіпа вирішує проблему "шуму" та підвищує ефективність квантових обчислень.
Ocelot, новий чіп, представлений Amazon Web Services, має вирішити проблеми "шуму" в оточені квантових комп’ютерів і на 90% скоротити витрати на розгортання коректора помилок.
Передає УНН із посиланням на EFE, Nature та Tech Crunch.
Деталі
Amazon Web Services (AWS), постачальник хмарних послуг американської компанії Amazon, оголосив у четвер про запуск Ocelot, свого квантового чіпа першого покоління.
За даними AWS, новий чіп може знизити витрати на впровадження квантової корекції помилок до 90% порівняно з поточними підходами.
Що собою являє чип
Ocelot був розроблений у партнерстві з Каліфорнійським технологічним інститутом (Каліфорнійський технологічний інститут) і містить два невеликих кремнієвих мікрочіпа, поставлених один на одного.
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Згідно з AWS, Ocelot уникає проблеми завдяки своєму інноваційному дизайну, який може зменшити ресурси, необхідні для виправлення помилок, у п’ять-десять разів порівняно зі звичайними методами.
Прогрес у пошуках відмовостійких комп’ютерів
Одна з найбільших проблем квантових комп'ютерів, які використовують квантові біти або кубіти, зазвичай елементарні частинки, такі як електрони або фотони, полягає в тому, що вони неймовірно чутливі до найменших змін або "шуму" у своєму середовищі.
Вібрації, тепло, електромагнітні перешкоди від мобільних телефонів і мереж Wi-Fi або промені та навіть випромінювання з космосу можуть спричинити помилки в обчисленнях.
Досі це надзвичайно ускладнювало створення квантових комп’ютерів, здатних виконувати надійні безпомилкові обчислення.
Ocelot має вирішити проблеми з чутливістю кубітів до впливів навколишнього середовища, таких як тепло та електромагнітні перешкоди.
Чіп має інноваційний дизайн, що втілює задум у контексті зменшення ресурсу, необхідного для виправлення помилок, - у п’ять-десять разів порівняно зі звичайними методами.
Доповнення
Дослідження квантових обчислень вважаються критичною сферою розширення, і великі держави, такі як Сполучені Штати та Китай, інвестують у них значні кошти. У випадку з першим уряд запровадив обмеження на експорт цієї чутливої технології, щоб уникнути потенційних загроз.
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