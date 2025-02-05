Google розкрив амбітні плани щодо революції в пошуку за допомогою ШІ

Google Search знаходиться в розпалі "мандрівки" навколо штучного інтелекту, заявив генеральний директор Google Сундар Пічаї під час телефонної конференції з доходів компанії у вівторок, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

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"Оскільки ШІ продовжує розширювати всесвіт запитів, які можуть задавати люди, 2025 стане одним з найбільших років для інновацій у пошуку", - сказав Пічаї.

Він виклав наступний етап плану Google з оснащення пошуку функціями ШІ з дослідницької лабораторії компанії DeepMind. Продукт Google Search, як вказано, поступово стає більш схожим на помічника на основі ШІ, який переглядає Інтернет для вас, переглядає веб-сторінки та повертає відповідь.

Це далеко не проста пошукова система, яка дає десять синіх посилань, пише видання.

Google, як зазначається, йде цим шляхом вже кілька років, відколи пошуковий гігант був застигнутий зненацька випуском ChatGPT від OpenAI в 2022 році. Цей зсув має величезні наслідки для веб-сайтів, які покладаються на трафік Google, та компаній, які купують рекламу у Google Search.

Не всі раді, але Google рухається вперед, зазначає видання.

На питання про майбутнє ШІ та пошуку Пічаї сказав, що "ви можете уявити майбутнє з Project Astra", маючи на увазі мультимодальну систему ШІ DeepMind, яка може обробляти живе відео з камери або екрана комп'ютера та відповідати на запитання користувачів про те, що бачить ШІ в режимі реального часу.

Google також має великі плани щодо проекту Astra в інших сферах свого бізнесу. Компанія каже, що одного дня хоче, щоб мультимодальна система ШІ використовувала пару розумних окулярів доповненої реальності, для яких Google створить операційну систему.

Пічаї також згадав Gemini Deep Research – агент штучного інтелекту, якому потрібно кілька хвилин, щоб створити довгі дослідницькі звіти – як функцію, яка може кардинально змінити те, як люди використовують пошук Google. Deep Research автоматизує роботу, яку люди традиційно виконували за допомогою Google Search. Але тепер, схоже, Google хоче провести це дослідження для користувачів.

"Ви дійсно значно розширюєте типи варіантів використання, для яких може працювати пошук - речі, на які не завжди можна отримати миттєву відповідь, але на відповідь може знадобитися деякий час - сказав Пічаї. - Це все сфери дослідження, і ви побачите, як ми пропонуємо користувачам нові можливості протягом 2025 року".

Пічаї також сказав, що Google має "чітке уявлення" про те, який досвід пошуку він може створити за допомогою іншого агента ШІ Google, Project Mariner. Ця система може використовувати інтерфейс веб-сайтів від імені користувачів, що робить непотрібним для самих людей використовувати веб-сайти.

Генеральний директор Google також сказав, що є "можливість" дозволити користувачам більше взаємодіяти та ставити уточнюючі питання за допомогою Google Search. Пічаї не вдавався в подробиці, але схоже, що Google розглядає способи зробити свій інтерфейс Search більш схожим на чат-бота.

"Я думаю, що продукт [Search] буде розвиватися ще більше, - сказав Пічаї. - Оскільки ви полегшуєте людям взаємодію та ставите додаткові запитання тощо, я вважаю, що у нас є можливість стимулювати подальше зростання".

Доповнення

Сьогодні ChatGPT перетворився на один із найбільш використовуваних продуктів в Інтернеті з сотнями мільйонів щотижневих користувачів. Це є екзистенційною загрозою довгостроковому бізнесу Google Search. Щоб вирішити цю проблему, Google не тільки створює конкуруючий чат-бот AI з Gemini, але і впроваджує функції AI безпосередньо в Search, зазначає видання.