Google раскрыл амбициозные планы по революции в поиске с помощью ИИ

ukenru
Эксклюзив
Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
11:00 • 16894 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
06:49 • 73826 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
4 февраля, 21:04 • 110327 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
4 февраля, 16:05 • 116558 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
4 февраля, 15:48 • 117740 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
4 февраля, 15:16 • 114970 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
4 февраля, 15:03 • 108395 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
4 февраля, 13:18 • 104853 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Эксклюзив
Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера
4 февраля, 12:11 • 101879 просмотра

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки
4 февраля, 11:53 • 134310 просмотра

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Франции будут судить хирурга, подозреваемого в изнасиловании сотен детей

Во Франции будут судить хирурга, подозреваемого в изнасиловании сотен детей

5 февраля, 02:23 • 100716 просмотра
Комитет Сената США поддержал кандидатуру Габбард на должность директора нацразведки

Комитет Сената США поддержал кандидатуру Габбард на должность директора нацразведки

5 февраля, 02:54 • 92116 просмотра
Гренландия назначила досрочные выборы на фоне интереса Трампа

Гренландия назначила досрочные выборы на фоне интереса Трампа

5 февраля, 03:37 • 88051 просмотра
У россии проблемы с пополнением армии - ISW

У россии проблемы с пополнением армии - ISW

5 февраля, 04:11 • 33345 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

08:49 • 66073 просмотра
публикации
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

08:49 • 66073 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 134310 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 152546 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 181327 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 174162 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

09:32 • 27296 просмотра
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

4 февраля, 15:09 • 104980 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

4 февраля, 14:43 • 104622 просмотра
Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

4 февраля, 13:01 • 106649 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

4 февраля, 10:49 • 118048 просмотра
Актуальное
Google раскрыл амбициозные планы по революции в поиске с помощью ИИ

Google раскрыл амбициозные планы по революции в поиске с помощью ИИ

Киев  •  УНН

 • 6093 просмотра

Read in English

Сундар Пичаи анонсировал масштабные изменения в Google Search с внедрением новых ИИ-технологий. Компания планирует интегрировать Project Astra, Gemini Deep Research и Project Mariner для трансформации пользовательского опыта.

Google Search находится в разгаре «путешествия» вокруг искусственного интеллекта, заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи во время телефонной конференции по доходам компании во вторник, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

«Поскольку ИИ продолжает расширять вселенную запросов, которые могут задавать люди, 2025 станет одним из самых больших лет для инноваций в поиске», - сказал Пичаи.

Он изложил следующий этап плана Google по оснащению поиска функциями ИИ из исследовательской лаборатории компании DeepMind. Продукт Google Search, как указано, постепенно становится более похожим на помощника на основе ИИ, который просматривает Интернет для вас, просматривает веб-страницы и возвращает ответ.

Это далеко не простая поисковая система, которая дает десять синих ссылок, пишет издание.

Google, как отмечается, идет по этому пути уже несколько лет, с тех пор как поисковый гигант был застигнут врасплох выпуском ChatGPT от OpenAI в 2022 году. Это смещение имеет огромные последствия для веб-сайтов, которые полагаются на трафик Google, и компаний, которые покупают рекламу в Google Search.

Не все рады, но Google движется вперед, отмечает издание.

На вопрос о будущем ИИ и поиска Пичаи сказал, что «вы можете представить будущее с Project Astra», имея в виду мультимодальную систему ИИ DeepMind, которая может обрабатывать живое видео с камеры или экрана компьютера и отвечать на вопросы пользователей о том, что видит ИИ в режиме реального времени.

Google также имеет большие планы относительно проекта Astra в других сферах своего бизнеса. Компания говорит, что однажды хочет, чтобы мультимодальная система ИИ использовала пару умных очков дополненной реальности, для которых Google создаст операционную систему.

Пичаи также упомянул Gemini Deep Research - агент искусственного интеллекта, которому требуется несколько минут, чтобы создать длинные исследовательские отчеты - как функцию, которая может кардинально изменить то, как люди используют поиск Google. Deep Research автоматизирует работу, которую люди традиционно выполняли с помощью Google Search. Но теперь, похоже, Google хочет провести это исследование для пользователей.

«Вы действительно значительно расширяете типы вариантов использования, для которых может работать поиск - вещи, на которые не всегда можно получить мгновенный ответ, но на ответ может потребоваться некоторое время - сказал Пичаи. - Это все сферы исследования, и вы увидите, как мы предлагаем пользователям новые возможности в течение 2025 года».

Пичаи также сказал, что Google имеет «четкое представление» о том, какой опыт поиска он может создать с помощью другого агента ИИ Google, Project Mariner. Эта система может использовать интерфейс веб-сайтов от имени пользователей, что делает ненужным для самих людей использовать веб-сайты.

Генеральный директор Google также сказал, что есть «возможность» позволить пользователям больше взаимодействовать и задавать уточняющие вопросы с помощью Google Search. Пичаи не вдавался в подробности, но похоже, что Google рассматривает способы сделать свой интерфейс Search более похожим на чат-бота.

«Я думаю, что продукт [Search] будет развиваться еще больше, - сказал Пичаи. - Поскольку вы облегчаете людям взаимодействие и задаете дополнительные вопросы и т. д., я считаю, что у нас есть возможность стимулировать дальнейший рост».

Дополнение

Сегодня ChatGPT превратился в один из самых используемых продуктов в Интернете с сотнями миллионов еженедельных пользователей. Это является экзистенциальной угрозой для долгосрочного бизнеса Google Search. Чтобы решить эту проблему, Google не только создает конкурирующий чат-бот AI с Gemini, но и внедряет функции AI непосредственно в Search, отмечает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоНовости МираТехнологии
openaiOpenAI
chatgptЧатГПТ
googleГугл

Обратиться по вопросам размещения рекламы