Google раскрыл амбициозные планы по революции в поиске с помощью ИИ

Google Search находится в разгаре «путешествия» вокруг искусственного интеллекта, заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи во время телефонной конференции по доходам компании во вторник, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

«Поскольку ИИ продолжает расширять вселенную запросов, которые могут задавать люди, 2025 станет одним из самых больших лет для инноваций в поиске», - сказал Пичаи.

Он изложил следующий этап плана Google по оснащению поиска функциями ИИ из исследовательской лаборатории компании DeepMind. Продукт Google Search, как указано, постепенно становится более похожим на помощника на основе ИИ, который просматривает Интернет для вас, просматривает веб-страницы и возвращает ответ.

Это далеко не простая поисковая система, которая дает десять синих ссылок, пишет издание.

Google, как отмечается, идет по этому пути уже несколько лет, с тех пор как поисковый гигант был застигнут врасплох выпуском ChatGPT от OpenAI в 2022 году. Это смещение имеет огромные последствия для веб-сайтов, которые полагаются на трафик Google, и компаний, которые покупают рекламу в Google Search.

Не все рады, но Google движется вперед, отмечает издание.

На вопрос о будущем ИИ и поиска Пичаи сказал, что «вы можете представить будущее с Project Astra», имея в виду мультимодальную систему ИИ DeepMind, которая может обрабатывать живое видео с камеры или экрана компьютера и отвечать на вопросы пользователей о том, что видит ИИ в режиме реального времени.

Google также имеет большие планы относительно проекта Astra в других сферах своего бизнеса. Компания говорит, что однажды хочет, чтобы мультимодальная система ИИ использовала пару умных очков дополненной реальности, для которых Google создаст операционную систему.

Пичаи также упомянул Gemini Deep Research - агент искусственного интеллекта, которому требуется несколько минут, чтобы создать длинные исследовательские отчеты - как функцию, которая может кардинально изменить то, как люди используют поиск Google. Deep Research автоматизирует работу, которую люди традиционно выполняли с помощью Google Search. Но теперь, похоже, Google хочет провести это исследование для пользователей.

«Вы действительно значительно расширяете типы вариантов использования, для которых может работать поиск - вещи, на которые не всегда можно получить мгновенный ответ, но на ответ может потребоваться некоторое время - сказал Пичаи. - Это все сферы исследования, и вы увидите, как мы предлагаем пользователям новые возможности в течение 2025 года».

Пичаи также сказал, что Google имеет «четкое представление» о том, какой опыт поиска он может создать с помощью другого агента ИИ Google, Project Mariner. Эта система может использовать интерфейс веб-сайтов от имени пользователей, что делает ненужным для самих людей использовать веб-сайты.

Генеральный директор Google также сказал, что есть «возможность» позволить пользователям больше взаимодействовать и задавать уточняющие вопросы с помощью Google Search. Пичаи не вдавался в подробности, но похоже, что Google рассматривает способы сделать свой интерфейс Search более похожим на чат-бота.

«Я думаю, что продукт [Search] будет развиваться еще больше, - сказал Пичаи. - Поскольку вы облегчаете людям взаимодействие и задаете дополнительные вопросы и т. д., я считаю, что у нас есть возможность стимулировать дальнейший рост».

Дополнение

Сегодня ChatGPT превратился в один из самых используемых продуктов в Интернете с сотнями миллионов еженедельных пользователей. Это является экзистенциальной угрозой для долгосрочного бизнеса Google Search. Чтобы решить эту проблему, Google не только создает конкурирующий чат-бот AI с Gemini, но и внедряет функции AI непосредственно в Search, отмечает издание.