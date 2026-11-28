Фото: NASA/ESA/G. Bacon (STScI)/Keller et al/Science Advances 2026

Дюжина пылевых частиц, прибывших из далёкого пояса Койпера за Нептуном, была обнаружена в стратосфере Земли. И оказалось, что они хранят секреты особого вида "тяжёлой" воды, которая, как выяснилось, на удивление распространена во внешней части Солнечной системы. Об этом УНН пишет со ссылкой на Space.com.

Детали

При анализе группой учёных 12 пылевых частиц, захваченных стратосферным исследовательским самолётом НАСА ER-2, были обнаружены признаки взаимодействия с формой воды, содержащей тяжёлые изотопы кислорода.

Это важно, потому что для лучшего понимания того, как формировались планеты, учёные стремятся понять, как различные материалы распределялись в ранней Солнечной системе 4,5 миллиарда лет назад. Если в глубинах Солнечной системы существует резервуар тяжёлой воды, понимание того, как эта вода туда попала и оставалась там, позволит создать модели, описывающие рост планет.

Эти 12 пылевых частиц первоначально возникли в поясе Койпера, но явление, известное как эффект Пойнтинга—Робертсона, при котором пылевые частицы поглощают тепло, поступающее от Солнца, а затем повторно излучают его в виде теплового инфракрасного излучения во всех направлениях, замедляет пылевые частицы и заставляет их орбиту дрейфовать к Солнцу. Этим конкретным 12 пылевым частицам повезло — их перехватила Земля, а их небольшой размер, масса и скорость означали, что они пережили вход в атмосферу. Если бы самолёт ER-2 их не зафиксировал, они вполне могли бы дрейфовать к поверхности Земли, пишет издание.

Команда учёных под руководством команды Линдси Келлер из NASA использовала передовую электронную микроскопию в Космическом центре имени Джонсона агентства, а затем ионный микрозонд в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе для изучения гидратированных минералов внутри крошечных пылевых частиц размером менее миллиметра. Частицы были идентифицированы как происходящие из пояса Койпера по рисунку следов или "шрамов", оставленных на них энергичными частицами Солнца, — отличительному признаку пыли пояса Койпера.

Благодаря этим инструментам команда Келлер обнаружила гидратированные глинистые минералы, образовавшиеся при взаимодействии воды, насыщенной тяжёлым кислородом, с силикатными минералами, обогащёнными железом, никелем и сульфидом, при низких температурах. Эти пылевые частицы образовались 4,5 миллиарда лет назад, когда планеты формировались из материала околозвёздного диска газа и пыли вокруг молодого Солнца. Согласно своим моделям, команда Келлер смогла установить верхний предел количества воды с тяжёлым кислородом в поясе Койпера, рассчитав, что соотношение кислорода-18 к кислороду-16 на 15% выше, чем в океанах Земли.

Изображения некоторых пылевых частиц, полученные с помощью сканирующего просвечивающего электронного микроскопа, демонстрирующие различные аспекты их минералогии. (Фото: Keller et al/Science Advances 2026)

Что делает это открытие ещё более интригующим, так это то, что, вероятно, существует граница между внутренней частью Солнечной системы и поясом Койпера. Большая часть материала в планетообразующем диске была хорошо перемешана, и это можно увидеть по составу метеоритов, происходящих из различных источников. Однако большинство метеоритов не содержат большого количества тяжёлого кислорода. Что-то должно было препятствовать перемещению тяжёлого кислорода внутрь и его превращению в часть планетных тел, расположенных ближе к Солнцу.

"Ограниченное перемешивание между этими резервуарами внешней Солнечной системы предполагает, что резервуар тяжёлой воды во внешней Солнечной системе был изолирован от внутренних областей, скорее всего, Сатурном или в сочетании с ледяными гигантами", — пишут исследователи из команды Келлер в своей научной статье.

Это ещё раз иллюстрирует сложность химии внутри планетообразующего диска, сформировавшего Солнечную систему, включая Землю. При попытке понять развитие химии Солнечной системы необходимо также учитывать сами планеты и их роль в формировании этой химии, в результате чего сформировалась Солнечная система, которую мы видим сегодня.

Анализ пылевых частиц был опубликован 11 ноября в журнале Science Advances.