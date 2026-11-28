Фото: NASA/ESA/G. Bacon (STScI)/Keller et al/Science Advances 2026

Дюжина пилових частинок, що приблукали з далекого пояса Койпера за Нептуном, була виявлена ​​в стратосфері Землі. І виявилося, що вони зберігають секрети особливого виду "важкої" води, яка, як виявилося, напрочуд поширена у зовнішній частині Сонячної системи. Про це УНН пише з посиланням на Space.com.

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При аналізі групою вчених 12 пилових частинок, захоплених стратосферним дослідницьким літаком НАСА ER-2, виявили ознаки взаємодії з формою води, що містить важкі ізотопи кисню.

Це важливо, тому що для кращого розуміння того, як формувалися планети, учені прагнуть зрозуміти, як різні матеріали розподілялися в ранній Сонячній системі 4,5 мільярда років тому. Якщо в глибинах Сонячної системи існує резервуар важкої води, розуміння того, як ця вода потрапила туди і там залишалася, дозволить створити моделі, що описують зростання планет.

Ці 12 пилових частинок спочатку виникли в поясі Койпера, але явище, відоме як опір Пойнтінга-Робертсона, коли частинки пилу поглинають тепло, що надходить від Сонця, а потім повторно випромінюють його у вигляді теплового інфрачервоного випромінювання в усіх напрямках, що уповільнює частинки пилу та змушує їхню орбіту дрейфувати до Сонця. Цим конкретним 12 пиловим частинкам пощастило – їх перехопила Земля, і їхній малий розмір, маса та швидкість означали, що вони пережили входження в атмосферу. Якби літак ER-2 їх не зафіксував, вони цілком могли б дрейфувати на землю, пише видання.

Команда вчених під керівництвом команди Ліндсі Келлер з NASA використовувала передову електронну мікроскопію в Космічному центрі Джонсона агентства, а потім іонний мікрозонд в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, для вивчення гідратованих мінералів всередині крихітних пилових частинок, розмір яких менше міліметра. Частинки були ідентифіковані як такі, що походять з поясу Койпера, за візерунком слідів або "шрамів", залишених на них енергійними частинками сонця – ідентифікаційною характеристикою пилу поясу Койпера.

Завдяки цим інструментам команда Келлер виявила гідратовані глинисті мінерали, що утворилися при взаємодії води, насиченої важким киснем, із силікатними мінералами, збагаченими залізом, нікелем та сульфідом, за низьких температур. Ці пилові частки утворилися 4,5 мільярда років тому, коли планети формувалися з матеріалу навколозіркового диска газу та пилу навколо молодого Сонця. Згідно зі своїми моделями, команда Келлер змогла встановити верхню межу кількості води з важким киснем у поясі Койпера, розрахувавши, що співвідношення кисню-18 до кисню-16 на 15% вище, ніж у океанах Землі.

Зображення деяких пилових частинок, отримані за допомогою скануючого просвічуючого електронного мікроскопа, що демонструють різні аспекти їхньої мінералогії. (Фото: Keller et al/Science Advances 2026)

Що робить це відкриття ще більш інтригуючим, так це те, що, імовірно, існує межа між внутрішньою частиною Сонячної системи і поясом Койпера. Більшість матеріалу у планетотворчому диску було добре перемішано, і можна побачити це у складі метеоритів, які походять з різних джерел. Однак більшість метеоритів не містять багато важкого кисню. Щось мало перешкоджати переміщенню важкого кисню всередину та його перетворенню на частину планетних тіл, розташованих ближче до Сонця.

"Обмежене перемішування між цими резервуарами зовнішньої Сонячної системи передбачає, що резервуар важкої води в зовнішній Сонячній системі був ізольований від внутрішніх областей, швидше за все, Сатурном або у поєднанні з крижаними гігантами", - пишуть дослідники з команди Келлер у своїй науковій статті.

Це вкотре ілюструє складність хімії всередині планетотворчого диска, що сформував Сонячну систему, включаючи Землю. При спробі зрозуміти розвиток хімії Сонячної системи необхідно також враховувати самі планети та їх роль у формуванні цієї хімії, внаслідок чого сформувалася Сонячна система, яку ми бачимо сьогодні.

Аналіз пилових частинок було опубліковано 11 листопада у журналі Science Advances.