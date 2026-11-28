беларусь блокирует Spotify — пользователям платных подписок посоветовали требовать возврата денег
Киев • УНН
С 1 декабря в беларуси заблокируют Spotify из-за неуплаты НДС. Власти советуют подписчикам требовать возврата денег у сервиса.
В Беларуси с 1 декабря заблокируют доступ к популярному музыкальному стриминговому сервису Spotify из-за неуплаты налогов. Об этом сообщило Министерство по налогам и сборам Беларуси, пишет УНН.
Детали
В ведомстве заявили, что компания не погасила задолженность перед государственным бюджетом по уплате налога на добавленную стоимость (НДС), несмотря на неоднократные попытки белорусских властей связаться с представителями сервиса.
В то же время белорусское министерство рекомендовало пользователям, которые заранее оплатили премиум-подписку, самостоятельно обратиться в Spotify с требованием вернуть средства.
Размер налоговой задолженности компании белорусские власти не уточнили.
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