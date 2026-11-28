В Беларуси с 1 декабря заблокируют доступ к популярному музыкальному стриминговому сервису Spotify из-за неуплаты налогов. Об этом сообщило Министерство по налогам и сборам Беларуси, пишет УНН.

Детали

В ведомстве заявили, что компания не погасила задолженность перед государственным бюджетом по уплате налога на добавленную стоимость (НДС), несмотря на неоднократные попытки белорусских властей связаться с представителями сервиса.

В то же время белорусское министерство рекомендовало пользователям, которые заранее оплатили премиум-подписку, самостоятельно обратиться в Spotify с требованием вернуть средства.

Размер налоговой задолженности компании белорусские власти не уточнили.

"Почему-то повернули на Киев" — Лукашенко заявил, что не знал о вторжении РФ в Украину и даже показал маршрут нападения