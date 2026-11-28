У білорусі з 1 грудня заблокують доступ до популярного музичного стримінгового сервісу Spotify через несплату податків. Про це повідомило Міністерство з податків і зборів білорусі, пише УНН.

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У відомстві заявили, що компанія не погасила заборгованість перед державним бюджетом зі сплати податку на додану вартість (ПДВ), попри неодноразові спроби білоруської влади зв'язатися з представниками сервісу.

Водночас білоруське міністерство рекомендувало користувачам, які заздалегідь оплатили преміумпідписку, самостійно звертатися до Spotify з вимогою повернути кошти.

Розмір податкової заборгованості компанії білоруська влада не уточнила.

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