Як змінилися ціни на нафту після атаки Ірану на Бахрейн

Світові ціни на нафту стабілізувалися після двох тижнів падіння на тлі нового загострення на Близькому Сході. Після атаки Ірану на американську військову базу в Бахрейні нафта Brent торгується по $95,53 за барель, а WTI – по $88,46. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Станом на ранок 16 листопада ф'ючерси на Brent із постачанням у січні подешевшали на 0,3%, тоді як ціна американської WTI майже не змінилася.

Напередодні Іран атакував безпілотниками американську вертолітну базу в Бахрейні. Крім того, іранські державні медіа повідомили про 5 суден, які нібито підірвалися на мінах та загорілися протягом 48 годин.

Що впливає на світові ціни на нафту

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, світова пропозиція нафти вперше від початку війни перевищила попит. У поточному кварталі надлишок може сягнути 2 млн барелів на добу.

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Водночас ситуація на ринку пального залишається напруженою. Атаки на нафтопереробні заводи та перебої з постачанням підтримують високі ціни на дизельне паливо.

Аналітики зазначають, що наближення зими може додатково посилити попит на дизель, який використовують, зокрема, для опалення.

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