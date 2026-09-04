Польща посилює захист свого неба після останніх російських провокацій
Київ • УНН
Польща збільшить активність авіації через російські провокації. До захисту неба залучать F-16 і гелікоптери по всій країні.
Польща розширює заходи із захисту повітряного простору на тлі останніх провокацій та актів агресії з боку росії. Відповідне рішення ухвалив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише УНН.
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За його словами, польські військові збільшать активність авіації. До посиленого захисту повітряного простору залучатимуть, зокрема, винищувачі F-16 та гелікоптери.
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Косіняк-Камиш зазначив, що події останніх тижнів продемонстрували різні форми російських провокацій, які створюють загрозу навіть у місцях, що раніше вважалися безпечними.
Військові посилять готовність по всій Польщі
Польська сторона продовжує постійно стежити за ситуацією на східному кордоні країни. Водночас Варшава посилює системи, які мають забезпечити швидке реагування на потенційні загрози не лише у прикордонних районах, а на всій території Польщі.
Рішення ухвалили на тлі підвищеної уваги Варшави до безпеки повітряного простору. Наприкінці липня польська влада вже повідомляла про порушення повітряного простору країни, після якого до реагування залучали військове керівництво та відповідні служби.
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