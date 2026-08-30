США почали навчати польський спецназ дронової тактики на основі досвіду України
Київ • УНН
Американські «зелені берети» навчають польський спецназ у Німеччині застосовувати дрони за українським досвідом. Програму можуть поширити на НАТО.
Американські "зелені берети" у Німеччині навчають польський спецназ нової тактики застосування безпілотників, розробленої з урахуванням українського досвіду протистояння російським силам. Польща стала першим союзником США по НАТО, який долучився до таких навчань, повідомляє Associated Press, пише УНН.
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Навчання проходять на полігоні Хоенфельс у Німеччині. За сценарієм польські спецпризначенці мають проникнути через умовні ворожі лінії, подолати кілька кілометрів контрольованої противником території та застосувати безпілотники проти ключового об'єкта.
Ми використовуємо уроки, отримані в Україні. Усі ці наслідки, які, як ми бачимо, доводиться долати або росії, або Україні, – ми робимо все можливе, щоб відтворити
Програму створили лише кілька місяців тому. Раніше її двічі випробували американські спецпризначенці, а тепер уперше до навчань залучили військових іншої країни НАТО.
Навчання можуть поширити на весь Альянс
Американські військові планують проводити такі тренування кілька разів на рік. Один з офіцерів припустив, що згодом участю у програмі можуть зацікавитися більшість або навіть усі 32 країни НАТО.
AP зазначає, що навчання демонструють, як США та їхні союзники адаптують підготовку військових до сучасних методів застосування дронів, спираючись на досвід України.
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