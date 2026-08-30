США почали навчати польський спецназ дронової тактики на основі досвіду України

$44.5451.86
ukenru
30 серпня, 12:11 • 23766 перегляди
росія посилює "сіру" війну проти Європи - WSJ
30 серпня, 10:49 • 31456 перегляди
росія має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла - Зеленський про "далекобійні санкції"Video
Ексклюзив
30 серпня, 08:01 • 31512 перегляди
Початок вересня може бути напруженим: астролог назвала ключові дати для України
30 серпня, 07:01 • 30068 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували аеродроми та НПЗ в росії
30 серпня, 04:44 • 34638 перегляди
Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios
30 серпня, 03:46 • 28756 перегляди
"Якщо Україна програє - програємо і ми": президент Фінляндії наголосив на важливості підтримки Києва
30 серпня, 02:16 • 25932 перегляди
путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів
30 серпня, 00:14 • 21409 перегляди
У Києві після нічної атаки постраждали щонайменше 3 людини, є влучання у кількох районахPhoto
29 серпня, 23:16 • 19657 перегляди
Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні
29 серпня, 22:35 • 16698 перегляди
ВМС Туреччини та сили Сомалі звільнили захоплене піратами судно, 14 нападників ліквідовано
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
75%
752мм
Популярнi новини
рф атакувала продовольчі склади на Одещині та Миколаївщині: є пораненіPhotoVideo30 серпня, 11:16 • 12817 перегляди
Стрілянина на рейв-вечірці у Швейцарії: загинула жінка, п’ятеро поранені30 серпня, 11:55 • 6740 перегляди
Атака рф на Київ - пошкоджено бізнес-центрVideo30 серпня, 12:45 • 15224 перегляди
У Німеччині 15-річного українця підозрюють у вбивстві батька: подробиці30 серпня, 13:41 • 4666 перегляди
Атака рф на Київ 30 серпня - Danone спростувала пошкодження офісу30 серпня, 14:01 • 5812 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 100594 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 101252 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 82121 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 80672 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 78286 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Олександр Кубраков
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Одеська область
Миколаївська область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 33750 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 33120 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 51463 перегляди
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto28 серпня, 22:05 • 50752 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 103703 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Bild
Опалення
Соціальна мережа

США почали навчати польський спецназ дронової тактики на основі досвіду України

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Американські «зелені берети» навчають польський спецназ у Німеччині застосовувати дрони за українським досвідом. Програму можуть поширити на НАТО.

США почали навчати польський спецназ дронової тактики на основі досвіду України

Американські "зелені берети" у Німеччині навчають польський спецназ нової тактики застосування безпілотників, розробленої з урахуванням українського досвіду протистояння російським силам. Польща стала першим союзником США по НАТО, який долучився до таких навчань, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Навчання проходять на полігоні Хоенфельс у Німеччині. За сценарієм польські спецпризначенці мають проникнути через умовні ворожі лінії, подолати кілька кілометрів контрольованої противником території та застосувати безпілотники проти ключового об'єкта.

Ми використовуємо уроки, отримані в Україні. Усі ці наслідки, які, як ми бачимо, доводиться долати або росії, або Україні, – ми робимо все можливе, щоб відтворити

– розповів AP офіцер американських "зелених беретів".

Програму створили лише кілька місяців тому. Раніше її двічі випробували американські спецпризначенці, а тепер уперше до навчань залучили військових іншої країни НАТО.

Навчання можуть поширити на весь Альянс

Американські військові планують проводити такі тренування кілька разів на рік. Один з офіцерів припустив, що згодом участю у програмі можуть зацікавитися більшість або навіть усі 32 країни НАТО.

AP зазначає, що навчання демонструють, як США та їхні союзники адаптують підготовку військових до сучасних методів застосування дронів, спираючись на досвід України.

Повномасштабні військові навчання Коаліції охочих відбудуться восени - Макрон24.08.26, 21:10 • 5671 перегляд

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Війна в Україні
Ассошіейтед Прес
НАТО
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща