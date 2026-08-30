США начали обучать польский спецназ тактике применения дронов на основе опыта Украины

$44.5451.86
ukenru
21:36 • 1174 просмотра
В Литве и Чехии возле оборонных компаний появились траурные венки — подозревают провокацию спецслужб рфPhoto
21:15 • 1882 просмотра
В Германии партия Вагенкнехт хочет вместе с AfD выступить против помощи Украине
30 августа, 12:11 • 25444 просмотра
россия усиливает "серую" войну против Европы - WSJ
30 августа, 10:49 • 33070 просмотра
россия должна чувствовать, что война возвращается туда, откуда пришла, - Зеленский о "дальнобойных санкциях"Video
Эксклюзив
30 августа, 08:01 • 32500 просмотра
Начало сентября может быть напряжённым: астролог назвала ключевые даты для Украины
30 августа, 07:01 • 30820 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали аэродромы и НПЗ в России
30 августа, 04:44 • 35355 просмотра
Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios
30 августа, 03:46 • 29026 просмотра
"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева
30 августа, 02:16 • 26206 просмотра
Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей
30 августа, 00:14 • 21455 просмотра
В Киеве после ночной атаки пострадали как минимум 3 человека, зафиксированы попадания в нескольких районахPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
0м/с
76%
749мм
Популярные новости
Атака рф на Киев - поврежден бизнес-центрVideo30 августа, 12:45 • 15977 просмотра
У берегов Кипра опрокинулся паром - из 267 человек на борту спасли 15930 августа, 13:27 • 4976 просмотра
В Германии 15-летнего украинца подозревают в убийстве отца: подробности30 августа, 13:41 • 6178 просмотра
Атака рф на Киев 30 августа - Danone опровергла повреждение офиса30 августа, 14:01 • 7316 просмотра
В Кремле назвали условие встречи Зеленского, путина и Трампа17:14 • 4186 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 101512 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 102301 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 82816 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 81339 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 78962 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Александр Кубраков
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в КалифорнииPhoto22:06 • 204 просмотра
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto30 августа, 00:05 • 34296 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 33666 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 51965 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 51251 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Бильд
Техника
Отопление

США начали обучать польский спецназ тактике применения дронов на основе опыта Украины

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Американские «зелёные береты» обучают польский спецназ в Германии применять дроны с учётом украинского опыта. Программу могут распространить на НАТО.

США начали обучать польский спецназ тактике применения дронов на основе опыта Украины

Американские «зелёные береты» в Германии обучают польский спецназ новой тактике применения беспилотников, разработанной с учётом украинского опыта противостояния российским силам. Польша стала первым союзником США по НАТО, присоединившимся к таким учениям, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Учения проходят на полигоне Хоэнфельс в Германии. По сценарию польские спецназовцы должны проникнуть через условные вражеские линии, преодолеть несколько километров контролируемой противником территории и применить беспилотники против ключевого объекта.

Мы используем уроки, полученные в Украине. Все эти последствия, которые, как мы видим, приходится преодолевать либо России, либо Украине, — мы делаем всё возможное, чтобы воспроизвести

— рассказал AP офицер американских «зелёных беретов».

Программу создали всего несколько месяцев назад. Ранее её дважды испытали американские спецназовцы, а теперь впервые к учениям привлекли военнослужащих другой страны НАТО.

Учения могут распространить на весь Альянс

Американские военные планируют проводить такие тренировки несколько раз в год. Один из офицеров предположил, что со временем участием в программе может заинтересоваться большинство или даже все 32 страны НАТО.

AP отмечает, что учения демонстрируют, как США и их союзники адаптируют подготовку военнослужащих к современным методам применения дронов, опираясь на опыт Украины.

Полномасштабные военные учения Коалиции желающих состоятся осенью — Макрон24.08.26, 21:10 • 5671 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Ассошиэйтед Пресс
НАТО
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Польша