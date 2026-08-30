США начали обучать польский спецназ тактике применения дронов на основе опыта Украины
Киев • УНН
Американские «зелёные береты» обучают польский спецназ в Германии применять дроны с учётом украинского опыта. Программу могут распространить на НАТО.
Американские «зелёные береты» в Германии обучают польский спецназ новой тактике применения беспилотников, разработанной с учётом украинского опыта противостояния российским силам. Польша стала первым союзником США по НАТО, присоединившимся к таким учениям, сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Учения проходят на полигоне Хоэнфельс в Германии. По сценарию польские спецназовцы должны проникнуть через условные вражеские линии, преодолеть несколько километров контролируемой противником территории и применить беспилотники против ключевого объекта.
Мы используем уроки, полученные в Украине. Все эти последствия, которые, как мы видим, приходится преодолевать либо России, либо Украине, — мы делаем всё возможное, чтобы воспроизвести
Программу создали всего несколько месяцев назад. Ранее её дважды испытали американские спецназовцы, а теперь впервые к учениям привлекли военнослужащих другой страны НАТО.
Учения могут распространить на весь Альянс
Американские военные планируют проводить такие тренировки несколько раз в год. Один из офицеров предположил, что со временем участием в программе может заинтересоваться большинство или даже все 32 страны НАТО.
AP отмечает, что учения демонстрируют, как США и их союзники адаптируют подготовку военнослужащих к современным методам применения дронов, опираясь на опыт Украины.
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