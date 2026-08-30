США начали обучать польский спецназ тактике применения дронов на основе опыта Украины

Американские «зелёные береты» в Германии обучают польский спецназ новой тактике применения беспилотников, разработанной с учётом украинского опыта противостояния российским силам. Польша стала первым союзником США по НАТО, присоединившимся к таким учениям, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Учения проходят на полигоне Хоэнфельс в Германии. По сценарию польские спецназовцы должны проникнуть через условные вражеские линии, преодолеть несколько километров контролируемой противником территории и применить беспилотники против ключевого объекта.

Мы используем уроки, полученные в Украине. Все эти последствия, которые, как мы видим, приходится преодолевать либо России, либо Украине, — мы делаем всё возможное, чтобы воспроизвести