Польша усиливает защиту своего воздушного пространства после последних российских провокаций
Киев • УНН
Польша увеличит активность авиации из-за российских провокаций. К защите воздушного пространства привлекут F-16 и вертолёты по всей стране.
Польша расширяет меры по защите воздушного пространства на фоне последних провокаций и актов агрессии со стороны России. Соответствующее решение принял министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет УНН.
Детали
По его словам, польские военные увеличат активность авиации. К усиленной защите воздушного пространства будут привлекаться, в частности, истребители F-16 и вертолёты.
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Косиняк-Камыш отметил, что события последних недель продемонстрировали различные формы российских провокаций, которые создают угрозу даже в местах, ранее считавшихся безопасными.
Военные усилят готовность по всей Польше
Польская сторона продолжает постоянно следить за ситуацией на восточной границе страны. В то же время Варшава усиливает системы, которые должны обеспечить быстрое реагирование на потенциальные угрозы не только в приграничных районах, но и на всей территории Польши.
Решение приняли на фоне повышенного внимания Варшавы к безопасности воздушного пространства. В конце июля польские власти уже сообщали о нарушении воздушного пространства страны, после которого к реагированию привлекли военное руководство и соответствующие службы.
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