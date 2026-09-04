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Польша усиливает защиту своего воздушного пространства после последних российских провокаций

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Польша увеличит активность авиации из-за российских провокаций. К защите воздушного пространства привлекут F-16 и вертолёты по всей стране.

Польша усиливает защиту своего воздушного пространства после последних российских провокаций

Польша расширяет меры по защите воздушного пространства на фоне последних провокаций и актов агрессии со стороны России. Соответствующее решение принял министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет УНН.

Детали

По его словам, польские военные увеличат активность авиации. К усиленной защите воздушного пространства будут привлекаться, в частности, истребители F-16 и вертолёты.

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Косиняк-Камыш отметил, что события последних недель продемонстрировали различные формы российских провокаций, которые создают угрозу даже в местах, ранее считавшихся безопасными.

Военные усилят готовность по всей Польше

Польская сторона продолжает постоянно следить за ситуацией на восточной границе страны. В то же время Варшава усиливает системы, которые должны обеспечить быстрое реагирование на потенциальные угрозы не только в приграничных районах, но и на всей территории Польши.

Решение приняли на фоне повышенного внимания Варшавы к безопасности воздушного пространства. В конце июля польские власти уже сообщали о нарушении воздушного пространства страны, после которого к реагированию привлекли военное руководство и соответствующие службы.

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Степан Гафтко

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