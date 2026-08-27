Польша исключила размещение ядерного оружия на своей территории, несмотря на угрозу со стороны рф

Польша не планирует размещать на своей территории ядерные боеголовки союзников, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу потенциальной агрессии россии против стран НАТО. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории – заявил Залевский.

По его словам, Варшава стремится участвовать в системе ядерного сдерживания НАТО, однако это не означает размещения ядерного оружия на польской территории.

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Залевский назвал это самым чётким заявлением Варшавы относительно возможного размещения ядерного оружия. Ранее Польша выражала скептицизм по поводу такого шага, хотя параллельно обсуждала с США возможное усиление американского ядерного потенциала сдерживания в Европе.

Польша обсуждает усиление ядерного сдерживания

Варшава также присоединилась к французской инициативе по расширению собственного ядерного потенциала сдерживания Франции в Европе. В то же время президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что страна в перспективе может рассмотреть создание собственной программы ядерного оружия.

Заявления польского руководства прозвучали на фоне предупреждений западных чиновников о возможности нападения россии на территорию НАТО. По оценкам отдельных западных должностных лиц, москва может пойти на такой шаг до конца десятилетия.

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В то же время недавние оценки американской разведки, о которых сообщали западные СМИ, допускают, что россия может проверить готовность НАТО к противостоянию раньше, в частности с помощью ограниченной военной операции.

Несмотря на эти риски, Варшава в настоящее время выбирает усиление участия в системе коллективного ядерного сдерживания Альянса без размещения ядерных боеголовок на собственной территории.

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