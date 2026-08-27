Польща виключила розміщення ядерної зброї на своїй території попри загрозу з боку рф

Польща не планує розміщувати на своїй території ядерні боєголовки союзників, попри зростання занепокоєння щодо потенційної агресії росії проти країн НАТО. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, повідомляє Politico, пише УНН.

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Польща не хоче мати ядерні боєголовки на своїй території – заявив Залевський.

За його словами, Варшава прагне брати участь у системі ядерного стримування НАТО, однак це не означає розміщення ядерної зброї на польській території.

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Залевський назвав це найчіткішою заявою Варшави щодо можливого розміщення ядерної зброї. Раніше Польща висловлювала скептицизм щодо такого кроку, хоча паралельно обговорювала зі США можливе посилення американського ядерного потенціалу стримування в Європі.

Польща обговорює посилення ядерного стримування

Варшава також долучилася до французької ініціативи щодо розширення власного ядерного потенціалу стримування Франції в Європі. Водночас президент Польщі Кароль Навроцький заявляв, що країна в перспективі може розглянути створення власної програми ядерної зброї.

Заяви польського керівництва пролунали на тлі попереджень західних чиновників про можливість нападу росії на територію НАТО. За оцінками окремих західних посадовців, москва може піти на такий крок до кінця десятиліття.

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Водночас нещодавні оцінки американської розвідки, про які повідомляли західні ЗМІ, допускають, що росія може перевірити готовність НАТО до протистояння раніше, зокрема за допомогою обмеженої військової операції.

Попри ці ризики, Варшава наразі обирає посилення участі в системі колективного ядерного стримування Альянсу без розміщення ядерних боєголовок на власній території.

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