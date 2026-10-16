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Кабмин снял постановление о бронировании с повестки дня и проведёт консультации с бизнесом — Железняк

Киев • УНН

 • 13784 просмотра

Правительство сняло с повестки дня заседания постановление о сокращении лимитов бронирования. Документ планируют доработать после консультаций с бизнесом.

Кабмин снял постановление о бронировании с повестки дня и проведёт консультации с бизнесом — Железняк
Ярослав Железняк

После шквала критики со стороны представителей стратегического бизнеса, профильных ассоциаций, аналитиков и парламентариев Кабинет министров снял с повестки дня рассмотрение постановления, ограничивающего лимиты бронирования. Правительство планирует провести дополнительные консультации с представителями бизнеса. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на источники в правительстве, передает УНН.

"Два источника из Правительства подтвердили мне, что после огласки вопрос по Постановлению о бронировании с сегодняшнего заседания Кабмина снят. То есть пока окончательного утверждения сегодня и тем более в том виде, как планировалось, не будет. Еще раз, речь идет о сегодняшнем дне (утром Правительство еще планировало вынести его на одобрение на заседании в 15:30)", – сообщил  нардеп. 

По его словам, будут проведены консультации и существенная доработка правительственной инициативы, особенно в части тех рисков, на которые указывает бизнес. 

Представители предприятий, нардепы из профильного комитета и отраслевые ассоциации подчеркивают, что Правительство готовило изменения без надлежащих консультаций и оценки экономических последствий, снова меняя правила работы бизнеса в условиях войны.

Наибольшую обеспокоенность вызвала инициатива Правительства сократить лимиты бронирования. Например, для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики планировалось сокращение со 100% до 85%, а для коммунальной сферы – с 75% до 60%. Представители бизнеса предупреждают, что такие ограничения могут привести к потере квалифицированных кадров, особенно узкопрофильных, которых практически невозможно быстро заменить, остановке производств, срыву оборонных контрактов, перебоям в энергетике и предоставлении услуг ЖКХ, а также создать угрозы для продовольственной безопасности государства. В итоге это негативно повлияет на обеспечение обороноспособности армии и экономику государства.

Бизнес предупреждает, что новые правила бронирования могут ударить по оборонной промышленности, энергетике, экономике и продовольственной безопасности14.10.26, 15:01 • 105138 просмотров

Отдельное внимание бизнес обращает на то, что потенциальный мобилизационный эффект от предложенных ограничений несоизмерим с возможными экономическими потерями. Потерять "бронь" могут десятки тысяч работников, однако это не будет означать, что эти работники гарантированно окажутся в армии. Вместо этого отток квалифицированных кадров угрожает сокращением производства, уменьшением налоговых поступлений, потерей инвестиций и релокацией украинских предприятий за границу.

Представители оборонной промышленности подчеркивают, что потеря даже одного узкопрофильного специалиста может остановить целый производственный цикл, а следовательно, сокращение бронирования на 15% способно привести к значительно более масштабным потерям для обороноспособности государства.

Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронирования15.10.26, 13:58 • 78670 просмотров

Критиковали и создание нового Координационного центра, который, согласно замыслу Правительства, должен пересматривать статус критически важных предприятий. Бизнес указывает на непрозрачность критериев принятия решений, отсутствие четких процедур обжалования и риски субъективного подхода к определению лимитов бронирования. Дополнительную обеспокоенность вызвали коррупционные риски, на которые указывает НАЗК, связанные с широкими дискреционными полномочиями нового органа. 

Бизнес требует не допустить, чтобы борьба со злоупотреблениями в сфере бронирования обернулась ослаблением экономики и обороноспособности государства. Предприниматели и отраслевые ассоциации призвали Правительство сохранить действующие лимиты бронирования, предсказуемость правил, провести полноценные консультации и учесть специфику критически важных предприятий.

В Верховной раде 16 октября 63 народных депутата зарегистрировали проект постановления № 16160, предусматривающий отмену решения Кабмина о бронировании от 13 октября.

Лилия Подоляк

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