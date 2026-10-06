Комитет Рады одобрил отмену льготы на посылки стоимостью до 150 евро: когда вступят в силу новые правила
Киев • УНН
Комитет Рады одобрил законопроект об отмене льготы на посылки стоимостью до 150 евро. Новые правила могут вступить в силу не ранее 1 июля 2027 года.
Комитет Верховной рады Украины по вопросам налоговой политики одобрил ко второму чтению законопроект об отмене льготы в 150 евро для посылок. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.
Детали
За это проголосовали 17 народных депутатов. Еще трое воздержались. Как отметил Железняк, отмена льготы вступит в силу не ранее 1 июля 2027 года.
В то же время, по его мнению, отмена не вступит в силу даже в 2028 году.
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Дополнительно
Недавно Верховная рада Украины приняла за основу два законопроекта, которые отменяют налоговую льготу на посылки стоимостью до 150 евро.
Для отправлений дороже 150 евро изменится база для расчета пошлины. Ее будут начислять по ставке 10% от всей фактурной стоимости посылки, а не только от суммы, превышающей 150 евро.
Налог на посылки - в правительстве разъяснили суть реформы30.07.26, 11:29 • 13389 просмотров