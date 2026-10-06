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Комітет Ради схвалив скасування пільги на посилки до 150 євро: коли запрацюють нові правила

Київ • УНН

 • 1668 перегляди

Комітет Ради схвалив законопроєкт про скасування пільги на посилки до 150 євро. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року.

Комітет Ради схвалив скасування пільги на посилки до 150 євро: коли запрацюють нові правила

Комітет Верховної Ради України з питань податкової політики схвалив до другого читання законопроект про скасування пільги 150 євро для посилок. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк в Telegram, передає УНН.

Деталі

За це проголосувало 17 народних депутатів. Ще троє утрималось. Як зазначив Желєзняк, скасування пільги вступить не раніше ніж 01 липня 2027-го року.

Водночас, на його думку, скасування не вступить в силу навіть в 2028 році.

Концептуально нічого не змінилось від першого читання. Додали норму про скасування спрощень для РЕРів (яку ж раніше і проголосували). Уряд розраховує залучити додатково 6 млрд гривень

- йдеться в дописі.

Додатково

Нещодавно Верховна Рада України ухвалила за основу два законопроєкти, які скасовують податкову пільгу на посилки до 150 євро.

Для відправлень дорожче 150 євро зміниться база для розрахунку мита. Його нараховуватимуть за ставкою 10% від усієї фактурної вартості посилки, а не лише від суми, яка перевищує 150 євро.

Податок на посилки - в уряді роз'яснили суть реформи30.07.26, 11:29 • 13389 переглядiв

Євген Устименко

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