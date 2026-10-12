Бронирование под угрозой: Кабмин хочет сократить лимиты и пересмотреть статус критически важных предприятий

Кабинет Министров Украины готовит изменения в порядок бронирования военнообязанных работников. Для украинцев это будет означать отмену стопроцентного бронирования, в частности в сфере "оборонки" и энергетики, сообщает УНН со ссылкой на публикацию народного депутата Ярослава Железняка, которую он разместил в своем официальном Telegram-канале.

Детали

Проект также предусматривает новый подход к расчету количества забронированных и пересмотр критериев критической важности бизнеса. По словам парламентария, документ подготовило Минэкономики. Отдельно подчеркнем, что его еще не приняли, поэтому правила, о которых пишет парламентарий, пока не действуют и могут измениться во время согласования.

Для каких предприятий сократят бронирование

Согласно изменениям, которые предлагают чиновники из Минэкономики, даже предприятия, от работы которых зависит обороноспособность страны или функционирование жизненно необходимой инфраструктуры, могут потерять возможность бронировать весь персонал.

Наиболее ощутимые ограничения предлагают для оборонно-промышленного комплекса и энергетики. Вместо действующей возможности бронировать до 100% военнообязанных работников максимальный лимит для таких предприятий составит 85%. Это касается, в частности, предприятий топливно-энергетического комплекса и подрядчиков, обеспечивающих их работу.

Для предприятий теплоснабжения, водоканалов и сферы обращения с бытовыми отходами долю предлагают уменьшить с 75% до 60%. Для остальных критически важных предприятий общий лимит останется на уровне 50%.

Как изменится расчет количества работников для бронирования

Отдельное нововведение - правила для предприятий, которые могут забронировать до половины военнообязанных. Из базы расчета им предлагают исключить работников, которые уже имеют отсрочку от мобилизации по другим законным основаниям. Речь идет, в частности, о студентах, лицах, осуществляющих уход, и родителях троих и более детей. Ранее таких людей учитывали при определении максимального количества бронирований.

Например, если на предприятии 100 военнообязанных, среди которых 20 имеют отсрочку по другим основаниям, согласно действующему подходу оно могло рассчитывать на 50 бронирований. Согласно предложенному механизму квоту будут рассчитывать исходя из 80 человек, поэтому доступными останутся лишь 40 бронирований.

Кто будет принимать решение о критичности предприятия

Проект постановления, о котором пишет Ярослав Железняк, также предусматривает создание Координационного центра при Кабмине в составе 17 человек. В него должны войти представители Минэкономики, Минобороны, СБУ, ГУР, Службы внешней разведки, Национальной полиции и других органов. Согласно опубликованной информации, без рекомендации этого центра предприятия не смогут получить статус критически важных или согласовать лимит бронирования свыше 50%. Также центр сможет рекомендовать отмену уже предоставленного статуса.

При этом проект не устанавливает четких сроков предоставления рекомендаций, прозрачной процедуры оценки и отдельного механизма обжалования таких выводов.

Что должно измениться до 20 октября 2026 года

Согласно проекту, до 20 октября министерства и областные государственные администрации должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии, по которым предприятия признают критически важными. Однако стоит обратить внимание на то, что на данном этапе документ не объясняет, что произойдет с бронированиями, уже оформленными сверх предложенных лимитов. Поэтому говорить об их автоматической отмене пока нет оснований.

Как общество отреагировало на изменения правил бронирования

Инициатива уже вызвала возражения представителей оборонной промышленности. Так, исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко подчеркнул, что ограничения могут осложнить выполнение оборонных контрактов из-за нехватки специалистов.

От бумажных списков до "Дії": как менялись правила бронирования от мобилизации с 2022 года

С начала полномасштабного вторжения россии Украина неоднократно меняла правила бронирования военнообязанных. За четыре с половиной года процедура прошла путь от бумажных списков до оформления через "Дію", а требования к предприятиям стали жестче.

В марте 2022 года правительство приняло постановление №194, которое определило порядок бронирования работников государственных органов и предприятий, обеспечивавших потребности армии и населения. Списки согласовывали через государственные органы, решение принимало Минэкономики. Отсрочку предоставляли на срок до шести месяцев.

В январе 2023 года постановлением №76 ввели систему критически важных предприятий. Право бронировать работников получили компании, соответствовавшие экономическим и отраслевым критериям. Для большинства установили базовый лимит в 50% военнообязанного персонала, одновременно предусмотрев исключения.

В 2024 году правила изменили с учетом потребностей оборонной промышленности и энергетики. Для отдельных предприятий разрешили бронировать до 100% работников, а срок бронирования увеличили до года. В июле заработал сервис в "Дії". В конце года власти усилили проверки и ввели для большинства частных компаний требование к зарплате на уровне не менее 2,5 минимальной зарплаты.

В 2025 году расширили возможности бронирования для предприятий, обеспечивающих ВСУ, и объектов критической инфраструктуры. Для водоканалов, предприятий теплоснабжения и операторов по обращению с отходами установили лимит до 75%. Критически важным предприятиям на территориях боевых действий разрешили бронировать до 100% персонала. Также законодательно предусмотрели 45-дневную временную отсрочку для отдельных новых работников оборонного сектора с нарушениями воинского учета.

В 2026 году правительство повысило зарплатный порог для большинства частных предприятий с 2,5 до трех минимальных зарплат и предусмотрело повторное подтверждение критического статуса.

Напомним

С 1 сентября 2026 года в Украине повысили требования к зарплате для забронированных работников до трех минимальных зарплат. Кроме того, совместителей и лиц с другой отсрочкой начали учитывать только по одному месту работы.