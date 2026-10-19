Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство

$44.860.0250.500.19
ukenru
14:30 • 2520 просмотра
Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины — Зеленский
13:58 • 2904 просмотра
ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия
13:25 • 8494 просмотра
28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский
12:59 • 10744 просмотра
В Донецкой области с 1 ноября введут длительный комендантский час — сколько он продлится и будут ли исключения
12:22 • 11976 просмотра
ФПУ призывает президента наложить вето на закон о безопасности работников на рабочем месте из-за сужения прав работников
Эксклюзив
11:26 • 20694 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
10:57 • 15150 просмотра
Рубио прокомментировал возможную встречу Трампа, путина и Си и упомянул Украину
10:21 • 16769 просмотра
В Ирпене число раненых возросло до 17 человек, среди них — восемь детей Photo
Эксклюзив
09:26 • 26484 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
19 октября, 08:03 • 20025 просмотра
Российская атака повредила Cosmo Multimall и медцентр в Киеве - фоторепортажPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.3м/с
78%
757мм
Популярные новости
Цены на нефть упали с 5-месячного максимума19 октября, 05:15 • 23065 просмотра
США пригрозили Европе последствиями из-за ограничений для Starlink - FT19 октября, 06:10 • 20205 просмотра
Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына19 октября, 07:33 • 21887 просмотра
Экспедиции в Тихом океане не удалось найти самолёт Амелии Эрхарт - поиски продолжатсяVideo19 октября, 08:59 • 18298 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство10:00 • 21859 просмотра
публикации
Обменная карта, прописка, договор с врачом: что на самом деле могут требовать родильные дома от беременной12:11 • 11432 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
Эксклюзив
11:26 • 20694 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство10:00 • 21953 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
Эксклюзив
09:26 • 26484 просмотра
Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания
Эксклюзив
18 октября, 09:18 • 63869 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Маск обещает передать долю своей компании SpaceX «каждому ребёнку в Америке» — какова стоимость обещания12:50 • 5316 просмотра
Полиция Дубая пополнила свой автопарк Lamborghini12:03 • 7684 просмотра
Экспедиции в Тихом океане не удалось найти самолёт Амелии Эрхарт - поиски продолжатсяVideo19 октября, 08:59 • 18386 просмотра
Элина Свитолина объявила о разводе с мужем19 октября, 08:08 • 14300 просмотра
Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына19 октября, 07:33 • 21959 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
BFM TV
Instagram

Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство

Киев • УНН

 • 21953 просмотра

Кабмин отложил постановление о сокращении бронирования работников критически важных предприятий со 100% до 85%. Бизнес предупреждает о кадровых рисках.

Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство

Предложенное правительством сокращение лимитов бронирования военнообязанных работников вызвало обеспокоенность не только у представителей оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей, но и у представителей энергетического сектора. Кабмин предупреждают о рисках кадрового кризиса в компаниях, срыва выполнения оборонных контрактов и дестабилизации работы энергетического сектора, пишет УНН.

Сокращение бронирования поставит под угрозу производство украинского оружия

Дискуссия вокруг предложенной правительством инициативы об изменении правил бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий набирает обороты. Как известно, 13 октября Кабмин рассмотрел изменения в постановление, регулирующее порядок бронирования военнообязанных работников. Проект постановления предлагал уменьшить процентные лимиты бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора — со 100% до 85%, а для коммунальной сферы — с 75% до 60%. 

Предложенное уменьшение лимитов для компаний ОПК и смежных отраслей, топливно-энергетического комплекса, коммунальной сферы вызвало резкую критику со стороны бизнеса, профсоюзов и парламентариев.

Представители бизнеса, аналитических центров, а также парламентарии заявили о том, что правительство не провело необходимых консультаций относительно предложенных изменений, а проект постановления не содержит никаких расчетов последствий их внедрения. Кроме того, НАПК сообщило, что документ содержит ряд коррупционных рисков. 

Представители стратегических отраслей предупреждают, что в условиях войны даже частичная потеря квалифицированного персонала может иметь значительно более серьезные последствия, чем обычное сокращение производственных мощностей. Ведь речь идет о предприятиях, от которых напрямую зависят обеспечение армии вооружением, стабильность энергосистемы, функционирование критической инфраструктуры и выполнение государственных заказов.

Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов16.10.26, 16:30 • 79213 просмотров

Особенно остро на правительственные инициативы отреагировали производители вооружений. Украинская компания Skyeton, работающая в оборонно-промышленном комплексе, заявила, что сокращение квоты бронирования может спровоцировать отток специалистов, остановку перспективных разработок и срыв выполнения действующих контрактов.

Сокращение квоты со 100% до 85% — это лазейка для оттока кадров с критически важных оборонных предприятий, а не решение вопроса комплектования войска. Самый реалистичный сценарий, к которому она приведет уже через несколько месяцев, — мертвая собственная оборонная отрасль страны, находящейся в состоянии войны

— говорится в заявлении компании.

В Skyeton объясняют, что оборонные предприятия уже работают в условиях острого дефицита кадров. Поиск одного высококвалифицированного специалиста может длиться полгода, и еще примерно столько же требуется для его адаптации к конкретному проекту. При этом сложность современных оборонных разработок существенно возросла по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

По оценке компании, для отдельных технологических направлений количество специалистов с необходимыми компетенциями может ограничиваться несколькими десятками людей на всю страну. Поэтому потеря даже одного работника способна повлиять на работу целой команды.

В индустрии и так ощущается острый дефицит кадров. При условии сокращения квоты бронирования производители не смогут работать над разработкой новых решений, необходимых войску уже сегодня. Более того, в таких условиях компании не смогут выполнять текущие контрактные обязательства

— подчеркнули в Skyeton.

Отдельный риск в компании видят в потере конкурентоспособности украинских производителей по сравнению с иностранными компаниями, которые имеют более стабильные условия работы и доступ к кадровым ресурсам.

Стоит отметить, что ранее Министерство обороны категорически выступило против сокращения лимитов бронирования для оборонных компаний. В Skyeton поддерживают позицию ведомства. В компании подчеркивают, что развитие собственного производства вооружений позволяет Украине уменьшать зависимость от политических решений международных партнеров и усиливает ее позиции на международной арене.

Сокращение бронирования работников ОПК может сорвать поставки оружия на фронт — производители призвали правительство пересмотреть решение17.10.26, 10:05 • 83561 просмотр

Шахтеры предупреждают о рисках для энергетической безопасности

Не менее критично к возможному сокращению бронирования отнеслись представители энергетического сектора.

Профсоюз работников угольной промышленности Украины призывает Премьер-министра Сергея Корецкого и профильное министерство сохранить 100% бронирования для предприятий топливно-энергетического комплекса. 

В профсоюзе подчеркивают, что стабильная работа угольных предприятий непосредственно связана с энергетической безопасностью государства, в частности с обеспечением тепловых электростанций топливом.

По мнению Профсоюза, предусмотренное проектом постановления уменьшение квоты бронирования со 100% до 85% может создать дополнительные риски для кадрового обеспечения угольной отрасли и стабильной работы энергетического сектора

- говорится в обращении.

Главная проблема заключается в специфике отрасли. Для работы шахт нужны специалисты с соответствующей профессиональной подготовкой, опытом и квалификацией. Быстро заменить таких работников невозможно. Поэтому сокращение количества забронированного персонала может привести не только к падению объемов добычи угля, но и к дополнительным рискам для работников из-за опасных производственных процессов.

Кроме того, представители угольной отрасли предлагают провести обсуждение правительственных изменений с участием профсоюзов.

Озвученные риски особенно важны на фоне систематических российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. В таких обстоятельствах кадровая устойчивость предприятий становится не только экономическим, но и вопросом безопасности.

Бизнес предупреждает, что новые правила бронирования могут ударить по оборонной промышленности, энергетике, экономике и продовольственной безопасности14.10.26, 15:01 • 105824 просмотра

Риск паралича критической инфраструктуры

Обеспокоенность предложенными изменениями выразили и в Верховной Раде.

Нардеп Лариса Билозир заявила, что новые правила бронирования могут парализовать работу предприятий и территориальных громад, которые обеспечивают население базовыми услугами.

Усиление украинской армии — безусловный приоритет, одновременно мы должны сделать все, чтобы страна продолжала работать, люди имели тепло, воду и свет, а громады могли обеспечивать базовые услуги

По ее мнению, проблема заключается не только в сокращении лимитов бронирования, но и в одновременном пересмотре критериев критичности предприятий и необходимости переоформления документов. В комплексе это может привести к дополнительной административной нагрузке и дестабилизации работы предприятий, которые должны функционировать непрерывно.

Нельзя допустить, чтобы они одновременно столкнулись с пересмотром критериев критичности, изменением квот и необходимостью срочно переоформлять документы

— подчеркнула Билозир.

По ее словам, депутатская группа "Доверие" направила Премьер-министру предложения относительно окончательной редакции правительственного постановления.

В частности, парламентарии предлагают сохранить за предприятиями, которые уже получили статус критически важных, этот статус до завершения срока действия соответствующего решения. Аналогичный подход предлагается применить к ранее утвержденным объемам бронирования.

Это, по ее словам, позволит бизнесу адаптироваться к новым требованиям без резкого сокращения персонала и риска остановки производственных процессов.

Кабмину предлагают ввести мораторий до завершения консультаций по вопросам бронирования18.10.26, 10:20 • 55138 просмотров

Мяч на поле правительства

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что правительство сняло с повестки дня заседания КМУ в пятницу вопрос, касавшийся постановления о бронировании. После жесткой критики Кабмин согласился провести дополнительные консультации с бизнесом.

О своей готовности присоединиться к доработке правительственного постановления от 13 октября заявили практически все отраслевые ассоциации, а также представители 16 украинских аналитических центров. 

В настоящее время неизвестно, начались ли соответствующие консультации с представителями бизнеса.

Бронирование по-новому: почему заверения правительства не сняли обеспокоенность бизнеса и парламента16.10.26, 13:05 • 55067 просмотров

Евгений Царенко

Экономикапубликации
НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции)
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина