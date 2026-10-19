Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство

Предложенное правительством сокращение лимитов бронирования военнообязанных работников вызвало обеспокоенность не только у представителей оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей, но и у представителей энергетического сектора. Кабмин предупреждают о рисках кадрового кризиса в компаниях, срыва выполнения оборонных контрактов и дестабилизации работы энергетического сектора, пишет УНН.

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Дискуссия вокруг предложенной правительством инициативы об изменении правил бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий набирает обороты. Как известно, 13 октября Кабмин рассмотрел изменения в постановление, регулирующее порядок бронирования военнообязанных работников. Проект постановления предлагал уменьшить процентные лимиты бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора — со 100% до 85%, а для коммунальной сферы — с 75% до 60%.

Предложенное уменьшение лимитов для компаний ОПК и смежных отраслей, топливно-энергетического комплекса, коммунальной сферы вызвало резкую критику со стороны бизнеса, профсоюзов и парламентариев.

Представители бизнеса, аналитических центров, а также парламентарии заявили о том, что правительство не провело необходимых консультаций относительно предложенных изменений, а проект постановления не содержит никаких расчетов последствий их внедрения. Кроме того, НАПК сообщило, что документ содержит ряд коррупционных рисков.

Представители стратегических отраслей предупреждают, что в условиях войны даже частичная потеря квалифицированного персонала может иметь значительно более серьезные последствия, чем обычное сокращение производственных мощностей. Ведь речь идет о предприятиях, от которых напрямую зависят обеспечение армии вооружением, стабильность энергосистемы, функционирование критической инфраструктуры и выполнение государственных заказов.

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Особенно остро на правительственные инициативы отреагировали производители вооружений. Украинская компания Skyeton, работающая в оборонно-промышленном комплексе, заявила, что сокращение квоты бронирования может спровоцировать отток специалистов, остановку перспективных разработок и срыв выполнения действующих контрактов.

Сокращение квоты со 100% до 85% — это лазейка для оттока кадров с критически важных оборонных предприятий, а не решение вопроса комплектования войска. Самый реалистичный сценарий, к которому она приведет уже через несколько месяцев, — мертвая собственная оборонная отрасль страны, находящейся в состоянии войны — говорится в заявлении компании.

В Skyeton объясняют, что оборонные предприятия уже работают в условиях острого дефицита кадров. Поиск одного высококвалифицированного специалиста может длиться полгода, и еще примерно столько же требуется для его адаптации к конкретному проекту. При этом сложность современных оборонных разработок существенно возросла по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

По оценке компании, для отдельных технологических направлений количество специалистов с необходимыми компетенциями может ограничиваться несколькими десятками людей на всю страну. Поэтому потеря даже одного работника способна повлиять на работу целой команды.

В индустрии и так ощущается острый дефицит кадров. При условии сокращения квоты бронирования производители не смогут работать над разработкой новых решений, необходимых войску уже сегодня. Более того, в таких условиях компании не смогут выполнять текущие контрактные обязательства — подчеркнули в Skyeton.

Отдельный риск в компании видят в потере конкурентоспособности украинских производителей по сравнению с иностранными компаниями, которые имеют более стабильные условия работы и доступ к кадровым ресурсам.

Стоит отметить, что ранее Министерство обороны категорически выступило против сокращения лимитов бронирования для оборонных компаний. В Skyeton поддерживают позицию ведомства. В компании подчеркивают, что развитие собственного производства вооружений позволяет Украине уменьшать зависимость от политических решений международных партнеров и усиливает ее позиции на международной арене.

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Не менее критично к возможному сокращению бронирования отнеслись представители энергетического сектора.

Профсоюз работников угольной промышленности Украины призывает Премьер-министра Сергея Корецкого и профильное министерство сохранить 100% бронирования для предприятий топливно-энергетического комплекса.

В профсоюзе подчеркивают, что стабильная работа угольных предприятий непосредственно связана с энергетической безопасностью государства, в частности с обеспечением тепловых электростанций топливом.

По мнению Профсоюза, предусмотренное проектом постановления уменьшение квоты бронирования со 100% до 85% может создать дополнительные риски для кадрового обеспечения угольной отрасли и стабильной работы энергетического сектора - говорится в обращении.

Главная проблема заключается в специфике отрасли. Для работы шахт нужны специалисты с соответствующей профессиональной подготовкой, опытом и квалификацией. Быстро заменить таких работников невозможно. Поэтому сокращение количества забронированного персонала может привести не только к падению объемов добычи угля, но и к дополнительным рискам для работников из-за опасных производственных процессов.

Кроме того, представители угольной отрасли предлагают провести обсуждение правительственных изменений с участием профсоюзов.

Озвученные риски особенно важны на фоне систематических российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. В таких обстоятельствах кадровая устойчивость предприятий становится не только экономическим, но и вопросом безопасности.

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Риск паралича критической инфраструктуры

Обеспокоенность предложенными изменениями выразили и в Верховной Раде.

Нардеп Лариса Билозир заявила, что новые правила бронирования могут парализовать работу предприятий и территориальных громад, которые обеспечивают население базовыми услугами.

Усиление украинской армии — безусловный приоритет, одновременно мы должны сделать все, чтобы страна продолжала работать, люди имели тепло, воду и свет, а громады могли обеспечивать базовые услуги подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, проблема заключается не только в сокращении лимитов бронирования, но и в одновременном пересмотре критериев критичности предприятий и необходимости переоформления документов. В комплексе это может привести к дополнительной административной нагрузке и дестабилизации работы предприятий, которые должны функционировать непрерывно.

Нельзя допустить, чтобы они одновременно столкнулись с пересмотром критериев критичности, изменением квот и необходимостью срочно переоформлять документы — подчеркнула Билозир.

По ее словам, депутатская группа "Доверие" направила Премьер-министру предложения относительно окончательной редакции правительственного постановления.

В частности, парламентарии предлагают сохранить за предприятиями, которые уже получили статус критически важных, этот статус до завершения срока действия соответствующего решения. Аналогичный подход предлагается применить к ранее утвержденным объемам бронирования.

Это, по ее словам, позволит бизнесу адаптироваться к новым требованиям без резкого сокращения персонала и риска остановки производственных процессов.

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Мяч на поле правительства

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что правительство сняло с повестки дня заседания КМУ в пятницу вопрос, касавшийся постановления о бронировании. После жесткой критики Кабмин согласился провести дополнительные консультации с бизнесом.

О своей готовности присоединиться к доработке правительственного постановления от 13 октября заявили практически все отраслевые ассоциации, а также представители 16 украинских аналитических центров.

В настоящее время неизвестно, начались ли соответствующие консультации с представителями бизнеса.

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