Бюджетный комитет Рады поддержал повышение зарплат военнослужащим - нардеп
Киев • УНН
Комитет Рады поддержал поправку №1279 об увеличении зарплат военнослужащим. Окончательное решение должен принять парламент, а реализовать - правительство.
Бюджетный комитет Верховной Рады Украины поддержал поправку №1279 об увеличении зарплат военнослужащим. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.
Детали
Это будет поручение Правительству, поэтому его еще нужно будет отстоять в зале, а затем дожать Правительство, чтобы оно изменило свое постановление относительно зарплат военнослужащих. Но это большой шаг, который может сделать Парламент для повышения зарплат военнослужащих
Он добавил: далее нужно будет отстоять поправку №1279 в зале на следующей неделе.
Дополнительно
В Министерстве обороны объяснили, из чего состоят выплаты военнослужащим в 2026 году и какие дополнительные вознаграждения предусмотрены за выполнение боевых задач.
Денежное обеспечение военнослужащим выплачивают до 20-го числа каждого месяца за предыдущий месяц. Если деньги поступают в воинскую часть с опозданием, выплату должны произвести в течение трех дней после их получения. Сумма зависит от должности военнослужащего, его звания, выслуги лет, условий службы и задач, которые он выполняет.
Напомним
Глава МВД подписал приказы о дополнительных вознаграждениях для гвардейцев, полицейских и пограничников. Выплаты учитывают сложность задач и результаты боевой работы.