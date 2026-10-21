Бюджетный комитет Рады поддержал повышение зарплат военнослужащим - нардеп

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины поддержал поправку №1279 об увеличении зарплат военнослужащим. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Детали

Это будет поручение Правительству, поэтому его еще нужно будет отстоять в зале, а затем дожать Правительство, чтобы оно изменило свое постановление относительно зарплат военнослужащих. Но это большой шаг, который может сделать Парламент для повышения зарплат военнослужащих - отметил депутат.

Он добавил: далее нужно будет отстоять поправку №1279 в зале на следующей неделе.

Дополнительно

В Министерстве обороны объяснили, из чего состоят выплаты военнослужащим в 2026 году и какие дополнительные вознаграждения предусмотрены за выполнение боевых задач.

Денежное обеспечение военнослужащим выплачивают до 20-го числа каждого месяца за предыдущий месяц. Если деньги поступают в воинскую часть с опозданием, выплату должны произвести в течение трех дней после их получения. Сумма зависит от должности военнослужащего, его звания, выслуги лет, условий службы и задач, которые он выполняет.

Напомним

Глава МВД подписал приказы о дополнительных вознаграждениях для гвардейцев, полицейских и пограничников. Выплаты учитывают сложность задач и результаты боевой работы.